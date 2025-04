Páscoa 2025: embalagens criativas ganham espaço

Com a aproximação da Páscoa, microempreendedores do setor alimentício ajustam a produção para responder à demanda do mercado, que deverá faturar R$ 3,36 bilhões, segundo projeção divulgada em pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). A embalagem, antes considerada apenas um invólucro, passa a integrar a estratégia de apresentação do produto por meio de personalização e aplicação de detalhes técnicos, contribuindo para a competitividade dos pequenos produtores.

Investir em personalização, detalhes artesanais e materiais diferenciados pode ser o segredo para se destacar em um mercado que valoriza exclusividade e originalidade.

Estudos recentes da Agência Sebrae indicam que a inovação no design e na funcionalidade das embalagens potencializa as vendas no comércio, ao ampliar o alcance dos produtos para novos segmentos.

A rede Armarinhos Fernando, com 18 lojas na grande São Paulo e interior, por sua vez, fornece suporte aos empreendedores, oferecendo desde moldes e papéis especiais até embalagens com aprimoramentos tecnológicos. Ondamar Ferreira, gerente da loja matriz, afirma que o apoio possibilita respostas rápidas à variação da demanda e fortalece a eficiência operacional dos pequenos empreendedores durante este período de alta movimentação.

“Temos desde moldes e papéis especiais até embalagens sofisticadas, e os dias restantes antes da Páscoa ainda permitem ajustes rápidos na produção e nas estratégias de venda, o que contribui para o alcance das metas comerciais”, destaca Ondamar.

Website: https://www.linkedin.com/company/jo-ribes-comunicacao/posts/?feedView=all