Manpower abre 400 vagas para Auxiliar de Vendas

A empresa ManpowerGroup Brasil, atuante no setor de Recrutamento e Seleção, anuncia um projeto de contratação de 464 funcionários para trabalhar por seis dias como Auxiliar de Vendas. As vagas são do Grupo Boticário, e estão espalhadas pelo Brasil — em grandes capitais como Rio de Janeiro, Fortaleza, Salvador e Porto Alegre — entre outras cidades. Os profissionais interessados podem se candidatar até o dia 30 de abril por meio do formulário ou diretamente no Portal de Vagas da Manpower.



As atividades como atendente incluem a venda de produtos, reposição das mercadorias, montagem de kits, auxílio na abertura e fechamento da loja, além de organização e limpeza.

Os interessados serão elegíveis a vaga se possuírem Ensino Médio completo, conhecimento no pacote Office e experiência na área comercial. A experiência no varejo é considerada um diferencial.



Lista das cidades com vagas disponíveis



Salvador - BA, Lauro de Freitas - BA, Fortaleza - CE, Caucaia - CE, Maracanaú - CE, Eusébio - CE, Brasília - DF, Vila Velha - ES, Vitória - ES, Aracruz - ES, Serra - ES, Timon - MA, Belo Horizonte - MG, Ipatinga - MG, Belém - PA, Ananindeua - PA, João Pessoa - PB, Recife - PE, Jaboatão dos Guararapes - PE, Teresina - PI, Curitiba - PR, Londrina - PR, Maringá - PR, Rio de Janeiro - RJ, Belford Roxo - RJ, Nilópolis - RJ, Nova Iguaçu - RJ, São João de Meriti - RJ, Porto Alegre - RS, Blumenau - SC, Aracaju - SE, Diadema - SP, Carapicuíba - SP, Osasco - SP, São Bernardo do Campo - SP, Santo André - SP.



A organização valoriza a diversidade em todas as formas e incentiva a candidatura de todos os perfis. Para essa oportunidade, buscam-se pessoas que possam integrar na representatividade de pessoas Trans, Negras (pretas e pardas) e Pessoa com Deficiência (PcD), reforçando o compromisso com a inclusão e equidade no mercado de trabalho.

Durante o período de contrato, os selecionados terão direito a benefícios como Vale-Refeição, Vale-Transporte e Seguro de Vida.

Os interessados em integrar o time, podem realizar a candidatura até o dia 30 de abril, por meio do link: https://forms.office.com/r/D7W7uj7zzH



Vagas abertas para outros setores e localidades, também do Grupo Boticário, estão disponíveis no portal do ManpowerGroup: https://manpower.manpowergroup.com.br/grupo-o-boticario

Website: https://vagas.manpowergroup.com.br/