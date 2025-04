Inteligência artificial triunfa na corrida de drones autônoma mais sofisticada do mundo em Abu Dhabi

A Abu Dhabi Autonomous Racing League (A2RL), parte do Advanced Technology Research Council (ATRC), em colaboração com a Drone Champions League (DCL), concluiu o campeonato inaugural de drones autônomos A2RL x DCL no Oriente Médio, realizado no ADNEC Marina Hall, em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Em um grande avanço para o setor de voo autônomo e de robótica aérea, o drone com IA da Equipe MavLab superou um piloto humano líder mundial e venceu o desafio IA vs Humanos. O duelo foi o mais complexo já realizado, envolvendo os finalistas da Copa DCL Falcon — alguns dos melhores pilotos de drone do mundo.

Artificial Intelligence Triumphs in World’s Most Sophisticated Autonomous Drone Race in Abu Dhabi (Photo: AETOSWire)

Após dois dias de intensa competição, 14 equipes internacionais se qualificaram para a semana das finais, com as quatro melhores avançando para competir em diferentes formatos de corrida desafiadores. Equipes dos Emirados Árabes Unidos, Holanda, Áustria, Coreia do Sul, República Tcheca, México, Turquia, China, Espanha, Canadá e EUA representaram uma mistura de laboratórios universitários, institutos de pesquisa e startups inovadoras.

Cada equipe competiu com um drone padronizado equipado com o compacto, porém potente, módulo de computação NVIDIA Jetson Orin NX, uma câmera frontal e uma unidade de medição inercial (IMU) para percepção e controle a bordo. Sem intervenção humana, os drones foram inteiramente controlados por processamento em tempo real e tomada de decisões orientada por inteligência artificial para atingir velocidades superiores a 150 km/h em um ambiente de corrida complexo.

O traçado do percurso ampliou os limites da autonomia baseada na percepção, apresentando um espaço amplo entre portões, iluminação irregular e marcadores visuais mínimos. O uso de câmeras de obturador rotativo aumentou ainda mais o nível de dificuldade, testando a capacidade de cada equipe em apresentar um desempenho rápido e estável sob condições rigorosas. Isso marcou a primeira vez que uma corrida de drones autônomos dessa escala e complexidade foi realizada em uma pista visualmente tão reduzida, evidenciando a ambição e o desafio técnico do evento.

Destaques do campeonato

Vencedor do AI Grand Challenge : a MavLab (TU Delft) estabeleceu o tempo mais rápido no percurso de 170 metros, completando duas voltas (22 portões) em apenas 17 segundos.

: a MavLab (TU Delft) estabeleceu o tempo mais rápido no percurso de 170 metros, completando duas voltas (22 portões) em apenas 17 segundos. Vencedor do confronto IA vs Humanos : o drone autônomo da MavLab superou o melhor piloto humano em um confronto histórico entre a IA e humanos.

: o drone autônomo da MavLab superou o melhor piloto humano em um confronto histórico entre a IA e humanos. Vencedor da Multi-Autonomous Drone Race : a TII Racing saiu vitoriosa no formato múltiplos drones, em um teste de alta velocidade de coordenação de IA e prevenção de colisões.

: a TII Racing saiu vitoriosa no formato múltiplos drones, em um teste de alta velocidade de coordenação de IA e prevenção de colisões. Vencedor da Autonomous Drag Race: a MavLab (TU Delft) conquistou a vitória na primeira corrida de arrancada exclusiva com inteligência artificial do mundo, demonstrando velocidade em linha reta e controle sob alta aceleração contra as melhores equipes do campeonato.

“Na ATRC, acreditamos que a inovação deve ser comprovada na prática e não ser apenas na promessa”, disse Sua Excelência Faisal Al Bannai, Conselheiro do Presidente dos Emirados Árabes Unidos para Pesquisa Estratégica e Assuntos de Tecnologia Avançada e Secretário-Geral do ATRC. “A A2RL é mais do que uma corrida, é um teste global de autonomia de alto desempenho e demonstra o compromisso dos Emirados Árabes Unidos no avanço da inteligência artificial, robótica e mobilidade de última geração de forma responsável.”

“O futuro da aviação não vive em um laboratório, mas sim em uma pista de corrida”, disse Stephane Timpano, CEO da ASPIRE, a entidade anfitriã da Abu Dhabi Autonomous Racing League. “O que vimos neste fim de semana nos aproxima da escalabilidade em sistemas autônomos presentes na vida diária.” Markus Stampfer, presidente executivo da DCL, acrescentou: “Estabelecemos condições de corrida de elite para o voo autônomo, e a inteligência artificial superou as expectativas. Isto representou um grande avanço tanto para o esporte quanto para a tecnologia.”

Em êxtase após conquistar três títulos importantes, Christophe De Wagter, diretor da equipe MavLab, compartilhou: “A vitória no AI Grand Challenge e na corrida IA vs. Humanos é um marco significativo para a nossa equipe. Isso valida anos de pesquisa e experimentação em voo autônomo. Ver nossos algoritmos superarem as expectativas em um ambiente de alta pressão, e levarem a maior parte do prêmio para casa, é extremamente gratificante”.

O Programa STEM de Drones A2RL X DCL, desenvolvido em colaboração com a UNICEF e supervisionado pelo ATRC, treinou mais de 100 estudantes dos Emirados este ano. Mais de 60% dos participantes obtiveram a prestigiosa certificação do Programa de Operador Confiável e 24 alcançaram notas máximas, demonstrando as habilidades de aviação de ponta desenvolvidas como parte do programa.

Com a final dos drones já registrada oficialmente, todos os olhos se voltam para a 2ª temporada da série de corridas de carros autônomos da A2RL, marcada para o quarto trimestre de 2025 no Circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi.

*Fonte:AETOSWire

