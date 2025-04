Abu Dhabi lança cluster de Ciências da Vida para promover a inovação na área de saúde em todas as partes do mundo, explorando um mercado de US$ 25,3 trilhões

Abu Dhabi lançou o inovador cluster de Ciências da Vida, reforçando sua posição como um centro global de biotecnologia, MedTech e saúde digital. Desenvolvido pelo Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi, pelo Escritório de Investimentos de Abu Dhabi (ADIO) e pelo Departamento de Saúde de Abu Dhabi, o cluster de Saúde, Resistência, Longevidade e Medicina (HELM) foi projetado para impulsionar a inovação na área da saúde, atrair investimentos internacionais e proporcionar benefícios duradouros às populações globais.

Anunciado durante a Semana Global de Saúde de Abu Dhabi, o cluster HELM atuará como uma plataforma para pesquisa, desenvolvimento, fabricação e comercialização de soluções avançadas nas áreas de saúde e ciências da vida. De diagnósticos impulsionados por IA e produção de medicamentos a terapias genéticas e medicina de precisão, o cluster está preparado para capacitar empresas globais a transformar ciência inovadora em soluções escaláveis, acessíveis e centradas no paciente.

Com uma infraestrutura de classe mundial, regulamentações avançadas e localização geográfica estratégica, Abu Dhabi oferece acesso incomparável aos mercados globais. A diversidade de talentos do emirado, suas instalações de biofabricação de ponta e o forte compromisso com a inovação tornam a cidade uma plataforma ideal para empresas de ciências da vida que desejam expandir sua atuação em escala global.

Sua Excelência Ahmed Jasim Al Zaabi, presidente do Departamento de Desenvolvimento Econômico de Abu Dhabi, afirmou: “O cluster de Saúde, Resistência, Longevidade e Medicina (HELM) de Abu Dhabi oferecerá aos stakeholders locais e globais um amplo conjunto de benefícios, incluindo acesso a tecnologias de ponta, infraestrutura de classe mundial e marcos regulatórios avançados. Ao criar um polo de ciências da vida com competitividade global, não estamos apenas acelerando o crescimento econômico e a diversificação, mas também garantindo que Abu Dhabi permaneça na vanguarda do desenvolvimento de soluções inovadoras de saúde que beneficiarão toda a humanidade”.

Construído para atenderàcrescente demanda global por cuidados de saúde avançados, o cluster foi projetado para enfrentar alguns dos desafios de saúde mais urgentes do mundo, incluindo doenças crônicas e não transmissíveis, que representam mais de 70% das mortes globalmente, além das necessidades de saúde das populações envelhecidas. Ele está aproveitando oportunidades de crescimento no mercado global de saúde, que deve atingir US$ 25,3 trilhões (AED 93 trilhões) até 2045.

Sua Excelência Mansoor Ibrahim Al Mansoori, presidente do Departamento de Saúde de Abu Dhabi, declarou: “O lançamento do cluster de Saúde, Resistência, Longevidade e Medicina de Abu Dhabi representa um avanço ousado na forma como o mundo presta serviços de saúde. Não estamos apenas investindo em infraestrutura, estamos investindo no potencial humano, em descobertas que irão redefinir a longevidade e em soluções que ultrapassarão nossas fronteiras. É aqui que a inovação se transforma em impacto”.

Aproveitando um ambiente regulatório favorávelàinovação, Abu Dhabi capacita empresas a levar tecnologias revolucionárias ao mercado mais rapidamente, moldando o futuro da saúde com velocidade e escala. Seu sistema de saúde baseado em IA e liderança em medicina de precisão criam um ambiente onde a inovação prospera em toda a cadeia de valor.

Como sede de um dos maiores programas nacionais de genômica do mundo, o emirado apoia a pesquisa e o desenvolvimento, fomentando insights de um cenário genômico singularmente diverso, acelerando a inovação e impulsionando a mudança global em direção a tratamentos personalizados. Ao mesmo tempo, Abu Dhabi está fortalecendo seu papel na cadeia de suprimentos farmacêutica global, oferecendo infraestrutura confiável, conectividade estratégica e oportunidades de parceria de longo prazo para empresas que navegam em um cenário global cada vez mais complexo.

Até 2045, espera-se que o cluster HELM contribua com US$ 25,6 bilhões (AED 94 bilhões) para o PIB de Abu Dhabi, atraia US$ 11,5 bilhões (AED 42 bilhões) em investimentos e crie 30.000 empregos de alto valor, apoiando a diversificação da economia do emirado e, ao mesmo tempo, possibilitando um impacto global de longo prazo na saúde.

O cluster faz parte da estratégia mais ampla de Abu Dhabi para liderar globalmente em setores emergentes. Ele segue o lançamento bem-sucedido do cluster de Indústrias de Veículos Inteligentes e Autônomos (SAVI) em 2023, que aborda a mobilidade urbana inteligente em ar, terra e mar – e do cluster de Crescimento Agroalimentar e Abundância de Água (AGWA) em 2024, que trata dos desafios de segurança alimentar e sustentabilidade hídrica.

