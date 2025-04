Fundação Bradesco e ServiceNow modernizam a experiência de professores e alunos

A Fundação Bradesco, o maior projeto privado de investimento social do Brasil, e a ServiceNow (NYSE: NOW), plataforma de IA para transformação de negócios, estão modernizando operações e serviços digitais de educação em todo o Brasil através do Projeto ABC. Esta iniciativa reforça a governança operacional e oferece maior eficiência, agilidade e segurança para aperfeiçoar a experiência de professores, equipe administrativa e alunos.

Com um investimento anual de R$ 1,5 bilhão em educação gratuita e de alta qualidade, além de 40 escolas próprias em todo o Brasil, a Fundação Bradesco buscou uma solução para tornar seus processos administrativos mais ágeis e escaláveis, permitindo que sua equipe visasse a experiência de mais de 42.000 alunos e cerca de 1.500 educadores. Em apenas cinco meses, o Projeto ABC da Fundação Bradesco implementou a Plataforma ServiceNow, com uso de seu abrangente conjunto de produtos e fluxos de trabalho automatizados para centralizar e otimizar serviços essenciais em todo seu sistema educacional.

No centro desta transformação está o Conecta, um portal unificado que centraliza os serviços administrativos e a FaBi, a assistente virtual da Fundação Bradesco, com tecnologia de IA, que permite interações mais rápidas e personalizadas. Desde sua implementação, a plataforma está disponível a mais de 4.000 funcionários em todo o Brasil e já apresentou melhorias significativas. O número de solicitações de serviço dobrou, enquanto o tempo médio de resolução diminuiu 12 vezes, sem exigir aumento de pessoal.

Além disso, mais de 30.000 tickets foram processados ??em cinco meses, que otimizaram a administração e aceleraram a resolução de problemas internos. O tempo necessário para concluir os processos de compra, que antes levava 72 horas, foi reduzido para apenas 30 minutos através de uma integração com o SAP, permitindo a criação imediata de pedidos. Mais de 18.000 dispositivos agora são monitorados em tempo real, o que garante maior controle e segurança.

Com a plataforma já consolidada, a Fundação Bradesco se prepara para os próximos passos. A adoção da inteligência artificial está no roteiro da instituição para a evolução contínua do ServiceNow, o que reforça seu compromisso com a inovação, a automação e a eficiência na gestão educacional.

"A tecnologia não é apenas uma ferramenta de suporte operacional; é um pilar estratégico para educação. Com o ServiceNow, garantimos que nossos processos se adaptemàescala eàcomplexidade de nossas operações, ao permitir que nossa equipe se concentre no que realmente faz diferença: o desenvolvimento dos alunos", disse Marcos Stahl, Diretor de Informação (CIO) da Fundação Bradesco.

"Em conjunto, a ServiceNow e a Fundação Bradesco definiram um novo padrão de eficiência e produtividade, servindo de inspiração a instituições no Brasil e na América Latina", disse Federico Grosso, Vice-Presidente do Grupo para a América Latina da ServiceNow. "Temos muito orgulho de fazer parceria com eles em sua jornada de transformação digital e ajudar a moldar o futuro da educação no Brasil."

Com a implantação do Projeto ABC, a Fundação Bradesco e a ServiceNow estão comprometidas com a inovação e o uso da tecnologia para intensificar a gestão educacional, ao torná-la mais eficiente, conectada e preparada para o futuro.

Sobre a ServiceNow

A ServiceNow (NYSE: NOW) está colocando a IA a serviço das pessoas. Acompanhamos a inovação para ajudar os clientes a transformar organizações em todos os setores, ao manter um enfoque confiável e centrado no ser humano para implantar nossos produtos e serviços em escala. Nossa plataforma de IA para transformação empresarial conecta pessoas, processos, dados e dispositivos, a fim de aumentar a produtividade e maximizar os resultados comerciais. Para mais informações, acesse: https://www.servicenow.com/br/

Sobre a Fundação Bradesco

A Fundação Bradesco é o maior projeto privado de investimento social do país, sendo a primeira no Brasil a oferecer educação gratuita e de qualidade desde a educação básica para crianças, jovens e adultos de comunidades em situação de vulnerabilidade socioeconômica. Atualmente, opera uma rede de 40 escolas próprias em todo o país.

Fundada em 1956 por Amador Aguiar, também fundador do Banco Bradesco, a instituição tem como foco o desenvolvimento pleno de seus alunos. Sua missão é transformar vidas através da educação, ao combinar estratégias didáticas e metodológicas que visam formar cidadãos conscientes de seu papel na sociedade e dotados de habilidades que criem oportunidades futuras.

