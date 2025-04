São Paulo São e MegaCities ShortDocs comemoram dez anos

A marca São Paulo São e o Festival MegaCities ShortDocs comemoram uma década de projetos de impacto, promovendo encontros em abril no World Creative Day (WCD) - CCBB do Rio de Janeiro - e em maio no M.I.S. em São Paulo, com a exibição dos melhores curtas-metragens nacionais e internacionais da década, voltados para causas sustentáveis e de impacto social.

A marca e plataforma multimídia São Paulo São foi idealizada em 2015 por Mauricio Machado para conectar cidadãos a suas cidades, estimulando um diálogo sobre soluções para um futuro urbano verde, acolhedor e inclusivo.



“Poder celebrar os 10 anos da marca São Paulo São, junto com o aniversário do Festival MegaCities ShortDocs, que eu trouxe para o Brasil a convite do professor Carlos Moreno da Paris Sorbonne, representa para mim a celebração e a validação de um propósito e de uma visão”, afirma Maurício Machado. “Esse propósito sempre me impulsionou a conectar pessoas, promover causas cidadãs e buscar soluções criativas para os desafios urbanos, além de uma visão que busca construir cidades mais humanas, resilientes e sustentáveis, e que encontrou no Festival um poderoso aliado”, completa.

O Festival MegaCities ShortDocs, nascido na COP15 de Paris por iniciativa da ONG Métropole du Grand Paris, foi gestado para destacar audiovisuais com iniciativas inspiradoras, focadas em reduzir as causas e os efeitos da crise climática e melhorar a vida das pessoas nas maiores cidades do mundo.

Trata-se de um projeto que estimula e compartilha diferentes ideias – e ideais – para solucionar desafios econômicos, sociais e ambientais vividos em nossas metrópoles no século 21. O festival é promovido há três anos no Brasil pela São Paulo São, em parceria com a ONG Métropole du Grand Paris e a Universidade Paris Sorbonne, e está aberto para realizadores em cidades com mais de um milhão de habitantes (530 no mundo), incluindo as 35 mega cidades, o que engloba 17 brasileiras e também a Grande Paris.

Comemoração dupla e necessária

Focado na exibição de documentários de até quatro minutos – e que apontam caminhos criativos e viáveis para melhorar a vida das pessoas em cidades com mais de um milhão de habitantes – a iniciativa procura inspirar, através do audiovisual, projetos sustentáveis e de impacto social.



Os vídeos, que poderão ser vistos no dia 23 de abril no WCD, no Rio de Janeiro, e no dia 17 de maio no MIS, em São Paulo, vão ao encontro do crescente interesse das pessoas por temas ligados às questões climáticas, suas consequências e a urgência em documentar e disseminar soluções para reduzir os impactos ambientais, econômicos e sociais nas grandes cidades.

Um case especial

Premiada como case de “city branding” no Festival Internacional Europeu de Minsk, na Bielorrússia, na ocasião de seu lançamento, a marca é parceira oficial do Visite São Paulo (São Paulo Convention & Visitors Bureau) e apoiou a Mostra São Paulo e Fotografia. Promoveu também a Design Week em parceria com o Istituto Europeo de Design e, antes da pandemia, foi parceira do Instituto de Design Público em edições da Feira de Intercâmbio e Criatividade, com o apoio do Hotel Tivoli-Mofarrej e da Secretaria Municipal de Turismo de São Paulo. Produziu uma série de curtas sobre bairros de São Paulo, a partir do conceito “Cidade de 15 Minutos” criado pelo professor e cientista Carlos Moreno da Paris Sorbonne e lançado no Brasil pela marca. Além disso, produziu e exibiu programas especiais na TV Cultura para exibir os melhores curtas nacionais e internacionais das duas edições do Festival MegaCities ShortDocs realizadas em nosso país.

Parceria de impacto

Além de seus vídeos institucionais, a São Paulo São vai apresentar, no WCD e no M.I.S., alguns dos melhores curtas-metragens globais da década, selecionados pelos jurados do MegaCities ShortDocs. A seleção dos filmes foi feita considerando sua capacidade de ilustrar a complexidade dos desafios urbanos e a universalidade da crise climática.

Ao abordar temas como gestão de resíduos, inclusão social, mudanças climáticas, poluição, desigualdade e revitalização urbana, os filmes oferecem uma visão abrangente dos problemas que afetam as cidades e as diferentes formas de enfrentá-los.

No M.I.S., a São Paulo São vai promover um debate sobre o futuro das cidades com a presença de vereadores da bancada socioambiental da Câmara Municipal de São Paulo.

Em um período em que vivemos a realidade trágica dos eventos extremos climáticos, o WCD no CCBB / Rio e o M.I.S. em São Paulo se tornam palcos ideais para essa comemoração de 10 anos das duas marcas.

São Paulo São apresenta: Festival MegaCities ShortDocs



Dia 23 de abril, às 14h30, no World Creative Day. Espaço Conceito do Banco do Brasil no Rio de Janeiro: Travessa Tocantins, 1, Centro.

Mais informações: https://wcdrj2025.com.br/



Dia 17 de maio, às 18h. Museu da Imagem e do Som (MIS): Avenida Europa, 158, Jardim Europa, São Paulo.

Mais informações: https://mis-sp.org.br/



Oferecimento: Evolve e Apex Brasil – Agência Brasileira de Promoção de Exportações.

Apoio: Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima / TV Cultura / Heineken.

Apoio de mídia: Revista Piauí, Trip, Meio & Mensagem.

Mídia oficial: CicloVivo.





Website: http://www.saopaulosao.com.br