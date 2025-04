UniGoyazes recebe dois selos pelo Guia da Faculdade 2024

O Centro Universitário UniGoyazes, com sede em Trindade (GO), foi destaque nacional no Guia da Faculdade 2024, publicação da plataforma Quero Educação em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo. A instituição recebeu dois importantes selos de qualidade que reconhecem a qualidade dos cursos e a trajetória institucional no ensino superior privado.

A avaliação, que é realizada anualmente com base em critérios como projeto pedagógico, infraestrutura e corpo docente, concedeu à UniGoyazes os seguintes reconhecimentos:

Melhor curso de instituição privada do Centro-Oeste na área de Terapia Ocupacional.

Instituição com mais cursos estrelados da cidade de Trindade (GO).

Os selos obtidos refletem os indicadores analisados pela pesquisa e contribuem para a consolidação do desempenho da instituição entre as avaliadas.

Curso de Terapia Ocupacional se destaca na avaliação nacional



Entre as centenas de cursos avaliados, o de Terapia Ocupacional da UniGoyazes foi classificado com destaque regional entre as instituições privadas do Centro-Oeste. O curso integra atividades práticas desde os períodos iniciais, com participação em clínicas-escola e projetos de extensão.

“Desde os primeiros períodos, temos contato com práticas que integram teoria e experiência real. Isso contribui para o nosso desenvolvimento técnico e para a compreensão das demandas da área”, afirma Fernanda Castro, aluna do 5º período de Terapia Ocupacional.

Reconhecimento no cenário local



Além da classificação do curso de Terapia Ocupacional, a UniGoyazes recebeu o selo de instituição com o maior número de cursos estrelados de Trindade (GO), conforme os critérios do Guia da Faculdade. Os cursos abrangem áreas como Saúde, Agrárias, Biológicas, Humanas e Exatas, oferecidos nas modalidades presenciais, semipresencial (matizada) e EAD.

A Direção da instituição ressaltou a importância da conquista coletiva: “Cada conquista é resultado do empenho dos nossos professores, alunos, coordenadores e equipe técnica. É a confirmação de que estamos cumprindo nossa missão com seriedade, ética e dedicação”.

Estrutura e avaliação institucional



Com 18 anos de atuação em Trindade (GO), a UniGoyazes possui nota máxima (cinco) no processo de avaliação institucional do Ministério da Educação (MEC) e é reconhecida pelo Selo de Instituição Socialmente Responsável, conferido pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). O campus conta com hospital universitário, clínicas-escola, laboratórios e fazendas para aulas práticas. A proposta pedagógica inclui o desenvolvimento de atividades teóricas e práticas voltadas à formação profissional.

Sobre o Guia da Faculdade



O Guia da Faculdade é uma publicação anual desenvolvida pela Quero Educação em parceria com o jornal O Estado de S. Paulo. A avaliação é baseada em três critérios principais: projeto pedagógico, infraestrutura e qualificação do corpo docente. A análise é realizada por professores convidados e especialistas da área acadêmica. Os cursos recebem notas entre uma e cinco estrelas, sendo que as classificações a partir de três estrelas são consideradas satisfatórias.

