Surtos elétricos causam danos irreversíveis a equipamentos

A demanda por energia elétrica no Brasil está em constante crescimento. Em fevereiro deste ano, o consumo atingiu o pico de 106.532 megawatts (MW), de acordo com o Ministério de Minas e Energia. Esse cenário aumenta o risco de sobrecargas e falhas no fornecimento de energia, o que pode causar danos irreversíveis a equipamentos conectados às tomadas.

A norma ABNT NBR 5410 estabelece condições de segurança para instalações elétricas de baixa tensão, orientando a instalação de dispositivos como disjuntores, Interruptores Diferenciais Residuais (IDR) e Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS) nos quadros elétricos.

O mercado de dispositivos de proteção contra surtos (DPS) apresenta atualmente diferentes modelos destinados à proteção de sistemas elétricos. Uma das recentes adições é a linha de DPS Multipolar, com versões que possuem múltiplas polaridades e estrutura voltada à instalação por meio de base única.

Com estrutura que reúne diferentes conexões, o modelo multipolar elimina a necessidade de módulos separados para instalação em trilhos, além de facilitar o processo de instalação, de acordo com as demandas do projeto.

"O CLAMPER Front é o DPS mais vendido da marca. Para atender à demanda do mercado, foram desenvolvidas as bases múltiplas e novas configurações da linha CLAMPER Front Multipolar, que oferece alta performance na proteção contra raios e surtos elétricos", explica Diogo Xavier, engenheiro eletricista e coordenador de Produto da CLAMPER. Segundo Xavier, os componentes de proteção, como varistor e centelhador, têm como objetivo proporcionar uma solução de proteção, atendendo a diferentes tipos de sistemas e redes elétricas.

A linha multipolar combina diferentes tecnologias em um único produto, com material do invólucro não propagante a chamas, sinalização local e remota da vida útil do DPS. Para Douglas Lara, coordenador de Engenharia de Aplicação da CLAMPER, "as bases plugáveis permitem ao cliente instalar o DPS uma única vez e, quando necessário, trocar apenas o plugue. A proposta é proporcionar agilidade e oportunidades de negócios para os eletricistas, seja em instalações residenciais, comerciais ou industriais", explica Lara.

Além da novidade da linha de DPS Multipolar, a etiqueta de especificações técnicas desses produtos foi atualizada para simplificar a identificação dos dispositivos. As embalagens também foram modificadas para uso de papel certificado FSC. O modelo monopolar será comercializado em flow pack de papel, que ainda está em processo de transição, e os modelos com mais polaridades passarão a utilizar caixas como embalagem. Com essa medida, mais de quatro toneladas de plástico deixarão de ser utilizadas anualmente pela CLAMPER.

FEICON 2025

A linha CLAMPER Front Multipolar foi uma das novidades apresentadas na feira da construção civil, FEICON, deste ano, que aconteceu até o dia 11 de abril, no São Paulo Expo.

Website: https://www.lojaclamper.com.br/lancamento/quadro-de-distribuicao