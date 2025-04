Tigo Energy expande a EI Residential com integração de aquecimento inteligente na Intersolar Europe

A Tigo Energy, Inc. (NASDAQ: TYGO) (“Tigo”, “Empresa”), fornecedora líder de soluções inteligentes de software solar e de energia, apresentará suas mais recentes inovações para instaladores solares residenciais e comerciais e industriais (C&I) na Intersolar Europe, em Munique, Alemanha, de 7 a 9 de maio. Os produtos em destaque incluirão o novo Tigo GO Junction, a mais recente adição ao ecossistema solar e de armazenamento da EI Residential e a principal conexão entre geração fotovoltaica (PV), gerenciamento de energia e aquecimento residencial, que completa a solução residencial Tigo.

Com mais de um milhão de bombas de calor instaladas na Alemanha nos últimos cinco anos – e projeções que apontam para até dez milhões de unidades até 2030 – o mercado de aquecimento residencial entrou em uma fase de convergência entre energia limpa e tecnologias inteligentes. Nesse novo cenário, os sistemas agora podem gerenciar de forma inteligente a produção de energia fotovoltaica, o armazenamento de energia e as cargas domésticas, viabilizando novos métodos para acelerar a transição para a energia solar e, ao mesmo tempo, lidar com o impacto econômico das despesas com gás de aquecimento. Para automatizar essa arbitragem de energia, a Tigo apresenta o GO Junction ao mercado europeu como um dispositivo complementar inovador que estende o ecossistema EI Residential ao aquecimento inteligente. Assim como o Tigo GO EV Charger traz a mobilidade eletrônica para o ecossistema de energia residencial, o GO Junction permite a integração perfeita e o gerenciamento inteligente de bombas de calor de terceiros dentro da plataforma de software Energy Intelligence, completando a visão de um sistema de energia residencial totalmente integrado.

“Conhecemos bem a solução EI Residential, pois já a instalamos regularmente há algum tempo, e sempre apreciamos a confiabilidade e a integração entre todos os seus componentes”, afirmou Georg Kreitmair, diretor-geral da Weiss-Blau GmbH, instaladora avançada da Tigo na Alemanha. “Uma conexão direta com a bomba de calor era o próximo passo lógico, mas também vinha sendo cada vez mais solicitada por clientes focados em maximizar o autoconsumo. Com a chegada do Tigo GO Junction, agora podemos oferecer uma solução verdadeiramente holística, em que geração, armazenamento e gerenciamento de energia funcionam juntos de forma simples e coordenada. Um sistema Tigo totalmente integrado também facilita a instalação e agrega um valor real ao usuário final”.

O estande da Tigo na Intersolar incluirá um sistema EI Residential totalmente operacional para mostrar uma solução coesa que reúne todos os elementos de geração solar, armazenamento e gerenciamento de energia. O sistema apresenta o TS4 Flex MLPE, inversores monofásicos e trifásicos, armazenamento modular de bateria e o EI Link, que consolida toda a fiação do sistema, comunicação e um sistema de reserva completo em um único gabinete compacto. Os visitantes podem ver as duas mais recentes extensões do ecossistema Tigo: o GO EV Charger, que integra a mobilidade eletrônica diretamenteàplataforma, e o novíssimo GO Junction, projetado para incluir bombas de calor no mix de gerenciamento de energia. Juntas, essas inovações demonstram que o sistema EI Residential evoluiu para uma solução de energia verdadeiramente completa para residências modernas – inteligente, escalável e pronta para a transição energética.

“O Tigo GO Junction representa muito mais que uma evolução tecnológica – é uma solução que nasce diretamente das experiências e necessidades compartilhadas pelos instaladores que trabalham diariamente com nossos sistemas”, afirmou Mirko Bindi, vice-presidente sênior de Vendas para EMEA e diretor-geral da Tigo Energy na Europa. “Ao transformar o feedback dos instaladores em soluções concretas por meio de um diálogo contínuo, encerramos um ciclo importante de retorno com o mercado. Nosso compromisso com o Total Quality Solar (TQS) nos guia na busca pela excelência em todas as etapas da cadeia de fornecimento solar – do desenvolvimento e a fabricação dos produtosàinstalação e a manutenção a longo prazo. Sendo um processo contínuo, o espírito do TQS define o padrão ao qual mantemos nossas operações, mesmo além das paredes da empresa”.

Profissionais europeus de energia fotovoltaica que visitarem a Intersolar em Munique também poderão conhecer toda a linha de produtos TS4 Flex MLPE, incluindo o TS4-X, que oferece uma plataforma poderosa com funcionalidades avançadas em uma família de dispositivos modulares. Projetado para atender às demandas dos módulos solares de alta potência da atualidade, o TS4-X combina otimização, monitoramento e desligamento rápido – ou uma combinação desses recursos – em uma solução flexível. Todos os dados de desempenho, assim como a energia recuperada por meio da otimização (Reclaimed Energy), podem ser visualizados e analisados na plataforma de software Energy Intelligence, proporcionando maior controle, diagnósticos abrangentes e gestão energética mais inteligente para instaladores e proprietários de sistemas em toda a frota fotovoltaica.

Para se manter atualizado sobre as mais recentes inovações das soluções Tigo, melhores práticas de instalação ou o programa de serviço Green Glove, agende uma reunião com a equipe técnica de sucesso do cliente da Tigo na Intersolar Europe, no Messe München, Hall B4, estande 160, de 7 a 9 de maio de 2025, preenchendo um breve formulário na página dedicada ao evento.

Fundada em 2007, a Tigo Energy, Inc. (Nasdaq: TYGO) é uma líder global no desenvolvimento e fornecimento de soluções inteligentes de hardware e software que aumentam a segurança, otimizam a geração de energia e reduzem os custos operacionais de sistemas solares residenciais, comerciais e de grande escala. A Tigo integra sua tecnologia Flex MLPE (Eletrônica de Potência em Nível de Módulo) com recursos avançados de software em nuvem, oferecendo monitoramento e controle energético de alta precisão. Os produtos MLPE da Tigo maximizam o desempenho dos sistemas solares, permitem o monitoramento em tempo real e oferecem a funcionalidade de desligamento rápido no nível do módulo, em conformidade com as exigências normativas. Além disso, a empresa projeta e fabrica inversores e sistemas de armazenamento de baterias voltados ao mercado de energia solar residencial com armazenamento integrado. Para informações adicionais, acesse: www.tigoenergy.com.

