VeriSilicon lança GPU OpenGL ES de ultrabaixo consumo de energia com renderização híbrida 3D/2,5D para wearables

A VeriSilicon (688521.SH) anunciou hoje o lançamento do GCNano3DVG, uma nova PI da unidade de processamento gráfico (GPU) de ultrabaixo consumo, desenvolvido especialmente para dispositivos vestíveis e outros aparelhos compactos alimentados por bateria que exigem renderização gráfica dinâmica. Com suporte a gráficos 3D e 2,5D, o GCNano3DVG proporciona o equilíbrio ideal entre desempenho visual e eficiência energética, tornando-se uma solução ideal para uma ampla variedade de aplicações, como smartwatches, pulseiras inteligentes e óculos com tecnologias de IA/AR.

A PI GCNano3DVG da VeriSilicon combina pipelines de hardware otimizados com uma pilha de software leve e configurável, proporcionando processamento gráfico eficiente e de baixo consumo de energia. Ele conta com pipelines de renderização distintos para gráficos 3D e 2,5D, acelerando a exibição de cenas complexas compostas por objetos tridimensionais e gráficos vetoriais. Esses pipelines são minuciosamente ajustados para otimizar desempenho, consumo de energia e área (PPA). Além disso, o mecanismo de comando unificado e os múltiplos mecanismos de sincronização entre CPU e GPU minimizam ainda mais a sobrecarga do sistema, enquanto as configurações sem DDR – que utilizam SRAM (Static Random-Access Memory) ou PSRAM (Pseudo-Static Random-Access Memory) – oferecem uma solução econômica e eficaz em termos de energia para o processamento de gráficos incorporados.

O GCNano3DVG é compatível com as interfaces de programação de aplicativos (APIs) GLLite e VGLite da VeriSilicon para renderização de gráficos 3D e 2,5D/2D. O driver GLLite é altamente configurável, oferecendo total conformidade com OpenGL ES 2.0 com um compilador de sombreamento OpenGL Shading Language (GLSL) opcional em tempo de execução ou operando no modo de pipeline de função fixa OpenGL ES 1.1 para uso mínimo de memória. Ele também oferece suporteàrenderização do Graphics Library Transmission Format (glTF) da Khronos, permitindo o manuseio eficiente de ativos 3D para aplicativos modernos. O driver VGLite é compatível com bibliotecas populares de gráficos vetoriais, como LVGL e NanoVG. As APIs GLLite e VGLite podem ser usadas de forma flexível e síncrona em um único aplicativo, oferecendo soluções gráficas versáteis e de alto desempenho em diversos casos de uso incorporados.

“À medida que as aplicações vestíveis continuam a se expandir, cresce também a demanda por interfaces de usuário mais imersivas com conteúdo renderizado em 3D, ao mesmo tempo em que se mantém a expectativa de consumo ultrabaixo de energia”, afirmou Weijin Dai, diretor de Estratégia, vice-presidente executivo e gerente-geral da Divisão de PI da VeriSilicon. “Para atender a essas demandas, desenvolvemos uma arquitetura híbrida de GPU baseada em nossas tecnologias de GPU Nano 3D e Nano 2.5D de ultrabaixo consumo. Essa inovação permite a renderização eficiente de conteúdo misto em 3D e 2.5D com consumo mínimo de energia”.

A PI da GPU GCNano3DVG da VeriSilicon agora está disponível para licenciamento. Para informações adicionais ou consultas de colaboração, visite www.verisilicon.com/en/ContactUs.

A VeriSilicon está comprometida em oferecer aos clientes serviços de silício personalizados completos, baseados em plataformas e serviços de licenciamento de PI de semicondutores, aproveitando suas próprias propriedades intelectuais (PIs) desenvolvidas internamente. Para mais informações, visite: www.verisilicon.com

