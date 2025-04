Curso mostra as soluções para transformar informação em notícia

Saber como funciona e de que forma é possível se tornar uma notícia na imprensa é um mistério para muita gente. Há diversas pessoas que pensam que isso só pode ser obra do acaso ou da sorte, mas não é assim na realidade. Visando preencher esta demanda, a jornalista, empresária e professora, Vera Lucia Rodrigues, desenvolveu o curso ‘Como a Utilização da Imprensa Pode Alavancar Negócios’ para profissionais que desejam conhecer mais sobre a imprensa, no qual explicará como se relacionar com os jornalistas nas redações e aproveitar essa possibilidade.

Os interessados já podem se inscrever pela internet (link abaixo) e o conteúdo será disponibilizado pela plataforma Hotmart. As aulas começam no dia 22 de abril, às 20h, e serão ministradas todas as terças-feiras no mesmo horário. Não há pré-condições ou requisitos. O conteúdo é dirigido principalmente a profissionais liberais, empresários e executivos (ou porta-vozes das áreas de marketing, vendas, novos negócios, produtos e logística) para que aprendam como pensa e funciona a mídia, seu dia a dia, interesses e oportunidades.

O curso pelo YouTube é composto por oito encontros on-line com a ministradora. Durante as aulas, sempre ao vivo, os participantes têm a oportunidade de tirar dúvidas, se posicionar e produzir narrativas em conjunto com a ministradora. Os participantes terão acesso direto à análise de casos e à construção de estratégias personalizadas com a especialista.

No conteúdo dos oito encontros os participantes aprenderão:

Produção e classificação de notícias: descobrir como levantar pautas e transformá-las em histórias atraentes;





descobrir como levantar pautas e transformá-las em histórias atraentes; Influência da mídia no mercado corporativo: como identificar os veículos mais alinhados ao seu negócio;





como identificar os veículos mais alinhados ao seu negócio; Construção de relacionamento com a mídia: entender como se conectar com jornalistas e veículos de forma eficiente;





entender como se conectar com jornalistas e veículos de forma eficiente; Análise de cases reais: aprender com grandes sucessos e fracassos para evitar erros comuns;





aprender com grandes sucessos e fracassos para evitar erros comuns; Uso estratégico das mídias digitais: ampliar o alcance e gerenciar crises que acionem a imprensa;





ampliar o alcance e gerenciar crises que acionem a imprensa; Planejamento de longo prazo: estruturar uma estratégia de comunicação com a imprensa perene e eficaz.



Presença jornalística

Na opinião da jornalista Vera Lucia Rodrigues, há um novo espaço na imprensa para mercados B2B. Em seu entendimento, mesmo nesses nichos, com características e perfis específicos, há oportunidades na imprensa, desde que o profissional aprenda a contar histórias, em vez de apenas descrever serviços.

“As aulas são um processo de formação de fontes estratégicas e também vão beneficiar jornalistas que atualmente não dispõem de tempo para encontrar novos entrevistados e muitas vezes são prejudicados pela equipe reduzida nas redações”, analisa a professora.

Ministradora

Vera Lucia Rodrigues é CEO da Vervi Assessoria de Imprensa e apresentadora do podcast ‘Comunicação é Tudo’. Nesse programa entrevistou, por exemplo, José Velloso, presidente-executivo da Associação Brasileira de Máquinas e Equipamentos (ABIMAQ); o fundador do grupo Meio e Mensagem, José Carlos de Salles Gomes Neto; o diretor da plataforma de influenciadores Influency.me, Rodrigo Azevedo; entre outros nomes do setor de negócios e comunicação.

Além de jornalista e empresária, Vera Lucia Rodrigues foi professora universitária. Trabalhou também como repórter especial do jornal O Estado de São Paulo e ainda atuou em publicações especializadas em economia e negócios. Sua empresa está presente no mercado da comunicação empresarial há 43 anos.

Vera Lúcia é mestre em Comunicação pela ECA-USP, onde também se graduou em Jornalismo. É autora dos livros (todos pela editora Germinal):

Dependência ou Morte – A questão da independência na imprensa: o caso República (2004);





25 anos de assessoria de imprensa no Brasil (2006).



Ficha de inscrição para o curso

Como a Utilização da Imprensa Pode Alavancar Negócios

https://pay.hotmart.com/P94682223L?off=1i6yujk9&bid=1744394157308

Link da Masterclass gratuita

https://veraluciarodrigues.com.br/masterclass