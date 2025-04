Escola de Diretores 2025: inscrições vão até quinta-feira

Termina no dia 17 de abril, quinta-feira, o prazo para se inscrever na Escola de Diretores 2025, processo seletivo do Grupo Salta Educação para contratar e capacitar diretores para as suas instituições de ensino, presentes em diversas regiões do país.

A Escola de Diretores seleciona e capacita líderes escolares por meio de um programa que vai além da contratação. Os aprovados terão acesso a uma formação exclusiva em gestão escolar, com mentorias e treinamentos intensivos em temas como liderança, cultura organizacional, encantamento de alunos e famílias, tomada de decisão, e conhecimentos pedagógicos e administrativos.

O processo é aberto a qualquer profissional com ensino superior completo, independentemente da área de formação. Ter formação em Pedagogia ou licenciaturas, pós-graduação em Gestão Escolar, experiência em escolas e disponibilidade para mudança são diferenciais valorizados.

As vagas contemplam unidades escolares das redes: Anglo Alante (SP), Elite (SP, RJ e DF), Pensi (RJ), Coleguium (MG e PA), Alfa (SC), Colégio Motivo (PE), Colégio CBV (PE), Colégio CEI (RN), Colégio Integrado (GO), Colégio Master (MT), Colégio Nota 10 (MS) e Sigma (DF).

O processo seletivo é 100% on-line e envolve inscrição, dinâmicas de grupo e painéis com diretores e executivos do Grupo Salta. Os candidatos selecionados assumirão seus cargos em junho de 2025.

As inscrições podem ser feitas pelo link: bit.ly/EscolaDeDiretores2025.

Website: https://gruposaltaedu.com/