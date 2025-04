NIQ apresenta BASES AI Screener: ajudando marcas de bens de consumo a prosperar na era da hiperinovação

A NielsenIQ (NIQ), líder em inteligência de consumo, lançou oficialmente o BASES AI Screener, combinando os amplos conjuntos de dados de grupos de consumidores da NIQ, um extenso banco de dados de inovação e modelos preditivos de ponta com a capacidade da IA ??de imitar reações humanas para selecionar ideias. O BASES AI Screener já está disponível em diversos mercados, incluindo EUA, Reino Unido, Alemanha, Brasil e Indonésia, continuando a se expandir em 2025.

Para satisfazer as necessidades em constante evolução dos inovadores de hoje, a NIQ lançou o BASES AI Screener, uma plataforma de seleção de ideias em tempo real, com tecnologia de IA generativa (GenAI). Ao aproveitar os extensos dados comportamentais da NIQ, a partir de grupos de consumidores, a ferramenta cria entrevistados sintéticos com distintos perfis demográficos e de comportamento de compra. Estes grupos com tecnologia de IA são conectados para fornecer classificações, opiniões abertas e recomendações personalizadas, permitindo que os usuários avaliem e priorizem ideias de inovação com rapidez.

Principais benefícios do BASES AI Screener para empresas de bens de consumo:

Informações confiáveis ??e preditivas: Combina GenAI com métricas BASES e perspectiva de banco de dados para proporcionar uma avaliação confiável do potencial de inovação, junto com opiniões detalhadas e recomendações para melhorias.

Cronogramas acelerados: Oferece avaliações de inovação em minutos através de uma plataforma de atuação própria, permitindo ciclos de inovação mais rápidos e prazos gerais reduzidos.

Resultados rentáveis: Fornece informações de alta qualidade por uma fração do custo dos métodos de seleção tradicionais.

"Com o BASES AI Screener, estamos redefinindo como as decisões de inovação são tomadas", disse Ramón Melgarejo, Presidente de Análise Estratégica e Percepções na NIQ. "Ao combinar o comportamento de compra real com o que há de mais moderno em IA generativa, estamos ajudando as equipes a identificar e se concentrar em ideias que realmente importam, ou seja, aquelas com potencial de mercado real."

Recursos adicionais do BASES AI Screener:

Grupos sintéticos continuamente atualizados: Os grupos sintéticos são constantemente atualizados com dados comportamentais da NIQ, garantindo que a dinâmica atual de compra do consumidor seja incorporada.

Personas de IA ricas em dados: Fornece valiosos comentários sobre os estimuladores de inovação de interesse e diferenciação para acelerar a otimização.

Espaço de trabalho intuitivo com atuação própria: Permite que os usuários selecionem, aprendam e aprimorem suas inovações de modo eficiente.

Esta ferramenta inovadora aborda os desafios de gerenciar um alto volume de novas ideias com orçamentos de pesquisa fixos e cronogramas mais rápidos, o que é crucial para empresas de bens de consumo no mercado atual. O lançamento do BASES AI Screener complementa o crescente conjunto de recursos de IA da NIQ, incluindo a recente aquisição da Gastrograph AI, que promove o uso da IA para desenvolver produtos e reforça o compromisso da NIQ em ajudar os clientes a inovar de modo mais inteligente. Também representa um marco importante em construir o ecossistema de inovação em IA mais amplo da NIQ, criado para acelerar o crescimento e a transformação em todo o ciclo de vida da inovação.

Contato com a mídia:

Sweta.Patra@nielseniq.com