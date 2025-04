Revolucionando a tecnologia em saúde: ITEN e Baracoda unem forças para impulsionar produtos de saúde e bem-estar de última geração

Em um mundo onde saúde e sustentabilidade se cruzam cada vez mais, ITEN e Baracoda estão abrindo caminho rumoàinovação. ITEN, líder em inovação e tecnologia na fabricação de microbaterias de estado sólido, e Baracoda, pioneira em tecnologia de saúde diária, sentem orgulho de anunciar sua cooperação, trazendo eficiência energética incomparávelàpróxima geração de dispositivos de monitoramento da saúde.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250416031205/pt/

BHeart, Baracoda’s self-powered health tracker uses ITEN's POWENCY micro solid state batteries.

O primeiro avanço da parceria vem com o BHeart, o monitor de saúde autônomo da Baracoda. Concebido para ser utilizado como um bracelete ou perfeitamente integrado a uma pulseira de relógio, o BHeart utiliza as microbaterias de estado sólido POWENCY da ITEN para redefinir o que é possível em tecnologia vestível. O dispositivo aproveita a energia do calor do corpo e da luz ambiente, criando uma vida útil da bateria "infinita" sem o incômodo de recargas frequentes.

Esta inovação marca um momento crucial na tecnologia vestível. À medida que os dispositivos de saúde conectados se tornam menores e mais eficientes, o gerenciamento de energia continua sendo um desafio crítico. O design compacto do BHeart integra múltiplos sensores (PPG, temperatura, contagem de passos e muito mais), deixando espaço mínimo para armazenamento de energia. As baterias do ITEN, com seu design de estado sólido e capacidade de lidar com picos de corrente > 150°C (25 mA), garantem um desempenho consistente mesmo durante coletas intensivas de dados, como o monitoramento contínuo da frequência cardíaca.

A nova geração do BHeart também conta com uma pulseira de silicone flexível, expandindo seu potencial para esportes, fitness e uso diário. Este design versátil é uma resposta direta às necessidades em constante evolução dos usuários que buscam conforto e tecnologia de ponta em seus dispositivos de bem-estar.

Vincent Cobée, Diretor Executivo da ITEN, declarou: "Nossa cooperação com a Baracoda exemplifica como a tecnologia inovadora de baterias pode redefinir o acompanhamento da saúde e dispositivos conectados de modo mais amplo. Juntos, estamos tornando o monitoramento da saúde mais inteligente, sustentável e acessível."

"Ao integrar as soluções de bateria da ITEN, estamos expandindo os limites da tecnologia de saúde conectada", disse Thomas Serval, Diretor Executivo da Baracoda. "O modelo de energia autossuficiente da BHeart é mais do que uma conquista técnica; é um compromisso com a sustentabilidade e a conveniência do usuário."

O dispositivo BHeart, junto com outras inovações baseadas em POWENCY, serão apresentados no estande da ITEN durante a COMPUTEX em Taiwan, de 20 a 23 de maio de 2025. Os participantes terão uma visão exclusiva de como a Baracoda e a ITEN estão dando forma ao futuro da tecnologia do bem-estar.

Sobre a ITEN

A ITEN é uma joia industrial francesa, líder no desenvolvimento e fabricação de microbaterias de "estado sólido" com densidade de potência incomparável. É um dos poucos atores internacionais com capacidade de produção industrial desta tecnologia, dominando toda a cadeia de design e produção. Estas baterias revolucionárias atendem às necessidades de energia e miniaturização de sistemas eletrônicos utilizados ??em objetos conectados, sensores autônomos e dispositivos vestíveis. No centro do ecossistema DeepTech, a ITEN detém mais de 200 patentes. Com sede em Dardilly, perto de Lyon, é duas vezes vencedora da competição mundial de inovação (2015 e 2017) e vencedora do French Tech 120 em 2023. Ela acaba de ganhar o prêmio 'Melhor em Inovação' da CES de 2024 em Las Vegas por sua microbateria de 250 μA.h (a segunda empresa francesa a ser homenageada desde a fundação da CES em 1967).

https://www.iten.com/

Sobre a Baracoda

Presente em três continentes, a Baracoda é líder em tecnologia de saúde diária. A Baracoda infunde tecnologia conectadaàrotina diária, ao aproveitar IA, análise de dados, aprendizagem automática, desenvolvimento de aplicativos, gamificação e muito mais. A Baracoda lança produtos e expande negócios ao lado de líderes mundiais de mercado, contando com um modelo de negócios B2B2C exclusivo. Seu modelo de inovação, premiado pela CES, é impulsionado por índices quantitativos, desenvolvidos internamente para reconhecer hábitos diários que melhoram a saúde e o bem-estar. Descubra mais em https://baracoda.com/en/

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250416031205/pt/

Contatos com a mídia

ITEN

Corinne Cosma

corinne.cosma@iten.com

Baracoda

Nadia Biryukova

nadia.biryukova@baracoda.com

+33 (0)610-398-200