Suba, corra e ‘Go Wild’ com os 5AM High Drops

A empresa esportiva global PUMA anuncia o lançamento de sua primeira ativação global em torno da mais recente campanha da marca e convida os corredores de todaas as partes do mundo a ‘Go Wild’ para os 5AM High Drops. Boston, Las Vegas, Nova York, Cidade do México, Londres e Tóquio são apenas algumas das cidades ao redor do mundo onde a PUMA lançará pares gratuitos do mais recente Deviate NITRO™ 3, Forever Run e outros novos tênis de corrida da PUMA às 5h da manhã em pontos altos, para recompensar a dedicação dos corredores que madrugam em busca do prazer de correr.

Como parte da campanha da marca Go Wild da PUMA, os 5AM High Drops está programado para o início da primavera e para o pico da temporada de treinamento para maratonas. Segundo a abordagem mais recente da PUMA, entrar para o chamado clube de corrida das 5h da manhã traz uma lista de benefícios que afetam tudo, desde seu desempenho até sua saúde mental. À medida que mais pessoas adotam a atividade ao ar livre e buscam o pique do corredor, o brinde global inspira todos a se libertarem de seu verdadeiro eu e a se tornarem selvagens.

Tudo o que os corredores precisam fazer para ganhar é ser um dos primeiros a correr para um dos locais de ‘high drop’ anunciados nos canais locais do Instagram participantes da PUMA às 5h da manhã na data especificada. Entre abril e maio, os primeiros corredores a chegarem ao seu local de “queda alta” receberão um par gratuito de Deviate NITRO™ 3, Forever Run e outros novos tênis de corrida da PUMA como recompensa por seu compromisso com a corrida matinal.

Erin Longin, vice-presidente da área de corrida/treinamento da PUMA, diz: “Estamos muito empolgados em oferecer uma oportunidade para corredores do mundo inteiro “Go Wild” (enlouquecerem) com os 5AM High Drops (lançamentos bombásticos das 5 da manhã). Na PUMA, queremos apoiar aqueles que têm paixão pela corrida, especialmente agora que mais pessoas começam a treinar e aproveitar os espaços ao ar livre nesta primavera”.

“O sorteio global foi criado com base em nossa filosofia, que valoriza o esporte como um espaço de autoexpressão e diversão. Os 5AM High Drops incentivam todos a abraçarem com confiança sua dedicação única ao prazer da corrida, especialmente durante este período de pico para os corredores”.

Os 5AM High Drops segue o mais recente vídeo da campanha da marca PUMA, que descobriu que o clima inadequado foi classificado como a maior barreira para a corrida nos EUA (42%), indicando que agora é a época do ano mais ideal para a PUMA capacitar os corredores em todas as partes do mundo. Essa ativação celebra os corredores reorganizando suas vidas para perseguir o pique do corredor, destacando um aumento no esporte e uma área para a PUMA defender aqueles indivíduos dedicados que perseguem o pique do corredor antes do nascer do sol.

Os 5AM High Drops da PUMA faz parte da mais recente campanha global da marca PUMA, “Go Wild”. Para obter mais informações sobre a Go Wild, acesse aqui.

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por 75 anos, a PUMA tem impulsionado incansavelmente o esporte e a cultura, criando produtos rápidos para os atletas mais velozes do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas renomados para trazer influências esportivas para a cultura de rua e para a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas em todo o mundo e tem sede em Herzogenaurach/Alemanha.

