Cazuza Exagerado: exposição inédita chega ao Rio de Janeiro

Mesmo 35 anos após sua partida, a obra de Cazuza continua presente em rádios, plataformas digitais, filmes, espetáculos, livros e regravações, alcançando públicos de várias gerações.

No dia 4 de abril, data em que o nascimento de Agenor de Miranda de Araújo Neto é celebrado e na qual completaria 67 anos em 2025, Lucinha Araújo, sua mãe e responsável por sua obra, anunciou uma exposição imersiva para homenagear sua trajetória e contribuição para a música e cultura brasileiras: Cazuza Exagerado.

Na exposição estarão contempladas todas as fases da trajetória do cantor, compositor, poeta e cronista da geração 80, cuja vida foi interrompida precocemente, aos 32 anos, em julho de 1990.

O Leblon, bairro onde Cazuza viveu, foi o local escolhido para sediar o projeto a partir de 12 de junho. A mostra ocupará uma área de 1.200 m² especialmente construída no topo do Shopping Leblon.

Segundo Lucinha Araújo, “Cazuza segue atravessando o tempo e engajando corações de diferentes gerações. Agora, seu legado e sua obra ganham uma exposição para marcar os 40 anos de Exagerado, seu primeiro álbum solo. Será uma oportunidade de abrir nosso baú de memórias e histórias, que tenho orgulho de dizer que foi preservado como só uma mãe faria”.

Com a chancela da Sociedade Viva Cazuza, a exposição apresentará roupas, figurinos, objetos pessoais, cartas, manuscritos originais de letras e poemas, desenhos, documentos e um extenso material em áudio e vídeo. Nove salas irão ilustrar a trajetória de Cazuza, antes e depois da fama. Toda a memorabília guardada por Lucinha Araújo no Centro Cultural Cazuza estará exposta ao público.

Cazuza Exagerado irá mostrar um panorama da cena cultural brasileira dos anos 80 com registros em vídeo e fotografias — desde a infância, passando pelos tempos de Barão Vermelho, até a carreira solo de Cazuza.

Apresentada pelo Bradesco, com apoio de helloo e do Shopping Leblon, CAZUZA EXAGERADO é uma realização da Hit Makers, empresa do Grupo 4ZERO4, com direção artística de Caselúdico e curadoria de Ramon Nunes Mello, organizador dos livros "Cazuza - Meu lance é Poesia" e "Cazuza - Protegi teu nome por amor - fotobiografia".

Segundo Fernando Ligório, CEO do Grupo 4ZERO4, “a exposição de Cazuza inaugura mais um capítulo para o público das grandes mostras no Brasil. Depois de anos prestigiando exposições sobre pintores consagrados, super-heróis e franquias internacionais, é hora de voltarmos o olhar para o que é nosso. Valorizar um artista que ousou cantar ‘Brasil, mostra a tua cara’, é reconhecer a importância da nossa cultura”.

Serviço: Cazuza Exagerado

Onde: Shopping Leblon

Endereço: Av. Afrânio de Melo Franco, 290 - Leblon, Rio de Janeiro - RJ, 22430-060

Quando: a partir de 12 de junho de 2025

Ingressos: a partir de 19 de maio em cazuzaexposicao.com.br

Classificação etária: livre

Website: https://www.instagram.com/p/DH_Sh2wyKAg/