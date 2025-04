Um salto inteligente na produtividade: Laserfiche AI ??impulsiona ferramentas de ECM de última geração

A Laserfiche, a plataforma empresarial líder que ajuda organizações a gerenciar seus conteúdos e fluxos de trabalho mais críticos, anunciou hoje um conjunto de inovações em IA generativa criado para automatizar melhor o processamento de dados e aperfeiçoar a descoberta de conhecimento. Estes anúncios, feitos hoje na conferência Empower de 2025, confirmam a visão da Laserfiche para o futuro do trabalho: aumentar a produtividade e gerar valor comercial através da integração da IA ??com o conteúdo de sua empresa.

Os próximos recursos incluem Smart Fields, uma ferramenta pronta para uso que torna a captura de metadados tão simples como escrever uma frase; e Smart Chat, um modo mais rápido de buscar informações entre seus documentos usando linguagem natural. A Laserfiche também demonstrou as últimas atualizações para o auto-hospedado Laserfiche 12.

"A Laserfiche tem foco em soluções que impulsionam avanços na produtividade", disse Michael Allen, Diretor de Tecnologia na Laserfiche. "Com a IA generativa e gestão de conteúdo, a Laserfiche vem possibilitando a implantação de IA em escala. Esta combinação entre seu pessoal, os dados e a IA de sua organização irá permitir poupar ainda mais tempo e ampliar sua capacidade de inovar."

Transforme qualquer documento em dados estruturados - automaticamente

Para organizações que gerenciam grandes volumes de documentos, padronizar a captura de dados requer um trabalho manual significativo. O Smart Fields substitui soluções de captura legadas, extraindo dados automaticamente com uso de instruções em linguagem natural, independentemente da fonte ou formato. Crie soluções personalizadas e poderosas que podem ser expandidas com o Smart Fields, reutilizáveis ??em diversos documentos, reduzindo custos de manutenção e configuração. Aplique o Smart Fields a qualquer um dos documentos com os quais você mais trabalha, incluindo:

Documentos financeiros: Capture dados de itens de linha e campos de diversos valores, incluindo valores, datas e fornecedores para agilizar faturas e pedidos de compra.

Capture dados de itens de linha e campos de diversos valores, incluindo valores, datas e fornecedores para agilizar faturas e pedidos de compra. Recursos humanos: Extraia IDs de funcionários, cargos e datas de contratação a partir de contratos de trabalho ou avaliações de desempenho para otimizar a integração e dar suporte ao desenvolvimento de funcionários.

Extraia IDs de funcionários, cargos e datas de contratação a partir de contratos de trabalho ou avaliações de desempenho para otimizar a integração e dar suporte ao desenvolvimento de funcionários. Tecnologia da informação: Faça registros de alterações e permissões de acesso para facilitar a gestão de segurança e agilizar a resposta a incidentes.

Faça registros de alterações e permissões de acesso para facilitar a gestão de segurança e agilizar a resposta a incidentes. Jurídico: Identifique tipos de contrato, calcule datas de expiração e configure automaticamente lembretes de renegociação de contratos.

Identifique tipos de contrato, calcule datas de expiração e configure automaticamente lembretes de renegociação de contratos. Vendas e marketing: Identifique informações de consumidores e clientes potenciais, datas de campanhas e números de versão para capacitar equipes de vendas e manter atualizados os materiais de marketing.

O Smart Fields estará disponível em junho de 2025.

Descubra informações instantaneamente - basta perguntar

Os trabalhadores do conhecimento migraram da busca por informações em papel para a busca digital, sendo que agora recebem informações diretamente em seus locais. O Smart Chat elimina a lentidão para obter informações com uma interface de chat intuitiva que oferece respostas instantâneas e personalizadas às perguntas dos usuários. Use linguagem natural para consultar documentos e receba resultados fáceis de entender, com links de referência. A ferramenta funciona de modo imediato, sem necessidade de treinamento.

Com o Smart Chat, impulsionado por um grande modelo de linguagem, os usuários da Laserfiche podem participar de conversas com seus documentos, abrindo novas possibilidades de uso em todos os setores, incluindo:

Educação: Simplifique o acesso a registros específicos de alunos, informações de instituições de ensino / professores e documentos administrativos.

Simplifique o acesso a registros específicos de alunos, informações de instituições de ensino / professores e documentos administrativos. Serviços financeiros: Analise documentos regulatórios e políticas internas para mitigar riscos.

Analise documentos regulatórios e políticas internas para mitigar riscos. Governo: Otimize a recuperação de informações em registros públicos ou documentos legais.

Otimize a recuperação de informações em registros públicos ou documentos legais. Saúde: Forneça informações de saúde e suporte mais personalizados.

Forneça informações de saúde e suporte mais personalizados. Fabricação: Encontre informações com rapidez sobre fornecedores, peças ou dados logísticos.

O Smart Chat estará disponível em junho de 2025.

Administração, testes e IA mais fáceis chegam ao Laserfiche 12

Usuários auto-hospedados da Laserfiche também receberam novos recursos na atualização mais recente do Laserfiche 12, direcionados ao suporte a administradores. Estes recursos facilitam o gerenciamento e a atualização de sistemas, e aumentam a segurança. As atualizações incluem um novo instalador centralizado que oferece um modo fácil de ver todos os aplicativos instalados e as atualizações da Laserfiche disponíveis imediatamente. Além disto, uma nova visualização no Laserfiche Administration Hub oferece uma forma fácil de visualizar todo o seu ecossistema Laserfiche como um diagrama. A atualização de primavera também inclui funcionalidades de testes adicionais e aperfeiçoamentos nos metadados de repositórios. Por fim, a Laserfiche anunciou que o Smart Fields com tecnologia de IA chegará ao Laserfiche 12 no fim de 2025.

