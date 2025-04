Leite Fermentado Yakult chega aos 90 anos

Quando o médico e pesquisador Minoru Shirota começou a fazer as suas pesquisas sobre bactérias intestinais na Universidade de Kyoto, no começo da década de 1930, sua grande preocupação era ajudar a população do Japão ­– em especial as crianças que sofriam de infecções intestinais. Porém, ao descobrir o probiótico Lactobacillus casei Shirota (LcS) e desenvolver o Leite Fermentado Yakult, em 1935, o pesquisador acabou criando um produto que se tornaria um dos mais conhecidos no mundo. Carro-chefe da multinacional japonesa até hoje, o Leite Fermentado Yakult é consumido diariamente por mais de 40 milhões de pessoas e está presente em 40 países e regiões.

Aos 90 anos de idade, o Leite Fermentado Yakult é um alimento consolidado entre os consumidores em nível global. Para celebrar a data, a Yakult Honsha – matriz sediada em Tóquio – lançou um site especialmente voltado ao aniversário. Os internautas poderão ler em detalhes a história do Dr. Minoru Shirota e da empresa Yakult desde a fundação, ver como eram as primeiras embalagens e conhecer como foi o processo de expansão da multinacional ao longo dos anos. Além disso, a linha do tempo traz os lançamentos de outros produtos da marca até os dias atuais.

A filosofia do fundador da empresa sempre incluiu conceitos de Medicina Preventiva, pois o Dr. Minoru Shirota acreditava que ‘um intestino saudável leva a uma vida longa’. Nas últimas décadas, os cientistas têm confirmado que os trilhões de bactérias que compõem a microbiota intestinal são realmente fundamentais para a saúde física. Mais recentemente, com a descoberta do eixo microbiota-intestino-cérebro, os estudos passaram a mostrar que a microbiota também é importante para a saúde mental.

A Yakult Honsha e todas as suas filiais mantêm os preceitos do fundador de 'contribuir para a saúde e felicidade das pessoas ao redor do mundo'. “Desde o início, a Yakult sempre desenvolveu produtos com o objetivo de que sejam consumidos diariamente para a manutenção da saúde, com a determinação de seguir contribuindo para a saúde e a felicidade dos consumidores”, afirma o presidente da Yakult do Brasil, Atsushi Nemoto.

O diferencial do Leite Fermentado Yakult é a presença do probiótico Lactobacillus casei Shirota, exclusivo da Yakult e um dos mais estudados no mundo. “Os inúmeros estudos direcionados ao LcS, desenvolvidos de forma sistemática há mais de 90 anos, comprovam que este probiótico tem alta sobrevivência durante a passagem pelas barreiras naturais do organismo, como os sucos digestivos”, ressalta o executivo.

Por conseguir chegar vivo e em maior quantidade ao intestino, o Lactobacillus casei Shirota promove uma atividade intestinal mais saudável. Na microbiota intestinal, este probiótico produz vários metabólitos, entre os quais o ácido lático, responsável por melhorar o ambiente intestinal e, consequentemente, facilitar a digestão dos alimentos e ajudar na absorção dos nutrientes. Além disso, a diminuição do pH intestinal contribui para suprimir a proliferação de bactérias nocivas no ambiente intestinal.

Aprovação

Em 2001, o Leite Fermentado Yakult foi o primeiro leite fermentado fabricado no Brasil a ser aprovado pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) como ‘alimento com alegações de propriedades funcionais e/ou de saúde’. Em agosto de 2023, o órgão regulador brasileiro voltou a confirmar a alegação de propriedade funcional do probiótico Lactobacillus casei Shirota contido nos leites fermentados da marca.



Dessa forma, as embalagens (pack de seis frascos) do Leite Fermentado Yakult, Yakult 40 e Yakult 40 light passaram a conter a informação de que ‘o leite fermentado contendo Lactobacillus casei Shirota pode contribuir com a saúde do trato gastrointestinal’. “A aprovação da Anvisa, que é bastante criteriosa nas suas demandas, foi uma grande vitória para a empresa e confirma cientificamente que a cepa LcS é realmente importante para a saúde gastrointestinal”, reforça o executivo Atsushi Nemoto.

Comprovações

As pesquisas para avaliar a ação do probiótico LcS foram intensificadas a partir de 1955 com a criação do Yakult Central Institute for Microbiology Research – atualmente Yakult Central Institute (Instituto Central Yakult) –, sediado em Kunitachi, Tóquio. “O foco do Instituto Central é realizar pesquisas e desenvolver produtos que utilizem microrganismos benéficos e que possuem funções biológicas regulatórias, com base no conceito da Medicina Preventiva, como preconizava o nosso fundador”, detalha o presidente da Yakult do Brasil.



Para isso, as pesquisas se concentram nas áreas da microbiologia, nutrição, fisiologia, imunologia, bioquímica e biotecnologia, entre outras. “Aos 70 anos, o Instituto Central Yakult também é um dos pioneiros em pesquisas sobre as funções dos probióticos no hospedeiro a partir de uma perspectiva microbiana”, acentua o presidente. Os mais de 300 cientistas que atuam no Instituto utilizam as mais recentes tecnologias para analisar a relação cooperativa entre probióticos e bactérias intestinais.

Fundamental para a saúde

De acordo com pesquisadores da área, cada ser humano tem uma microbiota intestinal única, como uma impressão digital, que se forma a partir do nascimento, ganha características específicas de acordo com o tipo de parto e o tempo de amamentação, e permanece praticamente inalterada ao longo da vida. “Entretanto, fatores como idade, uso excessivo de antibióticos, estresse e, especialmente, alimentação, podem interferir na composição da microbiota, levar a uma disbiose (desequilíbrio entre as bactérias boas e ruins) e trazer consequências para a saúde”, acrescenta a gerente de Ciências e Pesquisas da Yakult do Brasil, Helena Sanae Kajikawa. Por isso, especialistas sugerem a ingestão de alimentos contendo probióticos todos os dias.



Sobre a Yakult

Fundada em 1955 pelo médico e pesquisador Minoru Shirota, a Yakult Honsha, sediada em Tóquio, no Japão, pesquisa os microrganismos probióticos promotores da saúde. Presente em 40 países e regiões, a marca faz parte dos hábitos alimentares diários de mais de 40 milhões de consumidores no mundo. A filial brasileira completa 57 anos em 2025. Para outras informações, basta acessar o site: www.yakult.com.br ou as redes sociais da empresa: Facebook/yakultbrasiloficial, Instagram@yakultbrasil e TikTok/yakultbrasil.



