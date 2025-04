Tradição e negócios: ExpoCurvelo 2025 movimenta a economia

De 14 a 18 de maio, a cidade mineira de Curvelo irá sediar a 80ª edição da ExpoCurvelo, uma das feiras agropecuárias mais tradicionais de Minas Gerais. O evento é organizado pela Associação Mineira dos Criadores de Zebu (AMCZ), e promete movimentar mais de R$ 50 milhões em negócios, reafirmando sua relevância como um motor para a economia local.

Ao longo dos quatro dias de exposição, o público terá acesso a uma programação diversificada, que inclui exibição de animais, leilões, competições equestres, uma feira gastronômica e um espaço de lazer para as crianças.

O jornalista e idealizador do Autódromo Internacional Circuito dos Cristais em Curvelo, Flávio Bergmann, destaca também a grade de shows, que já conta com nomes confirmados como David & Daniel, Túlio & Willian, Anthonny & Léo, Victor & Fabiano, Lucas & Wagner, Batidão Sertanejo, Weliton Thiago & Diego, além das duplas Batidão Sertanejo e Sertanejo Classe A.

Segundo ele, a edição de 2025 tem como principal característica o resgate das raízes e a valorização da cultura local. “Nos anos anteriores, os shows eram de artistas renomados, com cobrança de ingresso. Este ano, a diretoria da AMCZ optou por promover talentos regionais. Todo grande artista começou pequeno um dia. E, desta vez, todos os dias serão gratuitos, sem cobrança de ingressos. Será uma grande festa popular”, explica.

Curvelo: crescimento e infraestrutura

Com mais de 80 mil habitantes, segundo o Censo Demográfico de 2022, e localizada na região central de Minas Gerais, Curvelo tem se consolidado como um dos principais polos de crescimento do estado. De acordo com Bergmann, nos últimos anos a cidade recebeu diversos investimentos em infraestrutura, logística e educação. Além disso, conta com uma malha rodoviária privilegiada, facilitando o escoamento da produção agropecuária e industrial.

“Os turistas que vierem para a ExpoCurvelo terão a oportunidade de conhecer as grandes empresas instaladas aqui, como a Construtora Fibra, a AMED S/A, a fábrica de calçados Akazzo, além da estrutura do Aeroporto Municipal, suas praças e igrejas tradicionais”, detalha o jornalista. “Curvelo é uma cidade com grande infraestrutura para quem busca qualidade de vida”, acrescenta.

Com a ExpoCurvelo, a economia da cidade se aquece ainda mais, beneficiando diversos setores, como comércio, restaurantes, ambulantes, fornecedores e trabalhadores autônomos. “Em termos de volume financeiro, o destaque vai para os produtores rurais, que realizam grandes leilões para compradores de todo o Brasil, além dos bancos que financiam máquinas e veículos agrícolas. No fim, a cidade como um todo sai ganhando”, afirma.

Por ser um dos eventos mais tradicionais do município, com 80 edições já consolidadas, Flávio destaca a preparação dos hotéis, que também se organizam para receber os turistas. “Curvelo busca receber muito bem seus visitantes, seja pela gastronomia típica mineira, seja pelo jeito acolhedor e atencioso da sua gente”, conclui.

Para mais informações, basta acessar: https://www.instagram.com/amczoficial/?