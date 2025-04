Seguro de crédito protege empresas contra inadimplência

Entre todas as modalidades existentes de seguro, existe uma que protege empresas contra o risco de inadimplência dos seus clientes. Trata-se do seguro de crédito, cuja função é indenizar pessoas jurídicas por perdas financeiras ocorridas por atrasos prolongados no pagamento ou por recuperações judiciais, tanto para vendas feitas no Brasil quanto no exterior.

Como explica Francisco Eduardo Broering Gomes, CEO da Fairfield Seguros e Proteção Financeira, o seguro de crédito é visto como importante por muitas empresas, principalmente diante do atual cenário de inadimplência. Em novembro de 2024, por exemplo, sete milhões de negócios estavam com contas negativadas no país. O número equivale a 31,9% do total de companhias existentes, aponta o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian.



“O cenário pelo qual estamos passando vem impactando negativamente nos negócios de várias formas. Entre as principais, podemos destacar a insuficiência de fluxo de caixa previamente projetado sob uma venda não performada que ficará inadimplente”, diz Broering Gomes, exemplificando um motivo pelo qual uma empresa opta por contratar um seguro de crédito.

Ele acrescenta que esse tipo de situação gera um efeito cascata: uma empresa deixa de pagar os fornecedores por não ter recebido de seus clientes, gerando assim um ciclo de inadimplências que afeta toda a cadeia produtiva.

Segundo Broering Gomes, o seguro de crédito também é visto como uma ferramenta fundamental para a expansão comercial. “Ele traz mais segurança financeira aos negócios, incluindo o aumento de limite em atuais compradores que possuem algum tipo de limitação interna, expansão para novos compradores não conhecidos pela empresa e atuação em novas linhas de negócio ou novas regiões que ainda não foram exploradas pela falta de conhecimento daquele mercado local”, detalha.

O mesmo raciocínio se aplica ao cenário internacional. Nele, é comum que as informações e a confiança nos importadores estrangeiros seja baixa ou quase nula, necessitando de pagamentos antecipados ou garantias internacionais, o que acaba prejudicando as negociações e perdendo a competitividade do produto lá fora.

“O seguro de crédito atua ainda na redução legal da Provisão de Devedores Duvidoso (PDD) no balanço patrimonial, maior credibilidade dos recebíveis com as instituições financeiras e redução da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica (IRPF) exclusivamente para as empresas do lucro real”, explica Broering Gomes.

Na visão do CEO, “previsibilidade” é o termo mais adequado para as empresas que estudam um possível investimento na solução do seguro de crédito. Isto é, precaver-se em momentos de incertezas internas e externas, de modo que, mesmo havendo atrasos com pagamentos, a empresa esteja coberta e não tenha suas operações reduzidas.

Gomes afirma que o seguro, além de garantir a indenização, atua na parte de serviços, fazendo, por exemplo, a análise de crédito dos compradores a serem protegidos pela apólice.



“A seguradora realiza toda a busca de informações financeiras no mercado, incluindo consultas a bureaus de crédito, ao Banco Central, a cartórios e, principalmente, à sua própria base de dados. É emitida também uma opinião com parecer positivo ou negativo no limite de crédito para a venda no Brasil ou no exterior”, diz.

Outro serviço providenciado pelo seguro de crédito é o monitoramento ativo e instantâneo da carteira de compradores, verificando se ele continua com a mesma capacidade financeira durante a vigência do contrato.

Há ainda a gestão da cobrança dos créditos vencidos — em outras palavras, o pagamento não efetuado. “A partir do momento em que o comprador fica inadimplente e a seguradora é informada, será o próprio time de gestão de cobrança que irá tentar recuperar os créditos vencidos. Havendo êxito na cobrança, os valores são devolvidos ao cliente e este não precisa ser indenizado”, afirma Broering Gomes.

Fairfield Seguros e inteligência financeira

Sediada em Blumenau e com filiais na região Sul do Brasil, a Fairfield é uma empresa especializada em gerenciamento de riscos financeiros, tendo o fornecimento de seguro de créditos como um dos seus serviços.

De acordo com o CEO da empresa, é comum que clientes entrem em contato buscando um estudo de viabilidade completo de mercado. A Fairfield, então, consulta todas as seguradoras globais que operam especificamente com esse tipo de seguro e busca garantir a melhor condição de custo-benefício do mercado.

“Durante o estudo, analisamos todas as oportunidades e necessidades específicas do cliente, criando uma proposta única para cada operação”, sintetiza.

Para saber mais, basta seguir a empresa no Instagram ou acessar o site: http://www.fairfield.com.br e https://www.instagram.com/fairfield_brasil/