Procura por veículos novos no Brasil registra crescimento no 1º bimestre de 2025

Cresce a venda de veículos novos no Brasil. Segundo dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave), no primeiro bimestre do ano, o número de emplacamentos de automóveis registrou um aumento de 8,59% em comparação com o mesmo período de 2024. Nos meses de janeiro e fevereiro, foram emplacadas 701.520 unidades no país.

Os dados divulgados pela federação animam o mercado e o setor de consórcio, que também registrou resultados positivos no mês de fevereiro. No último boletim da Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio (ABAC), a venda de novas cotas de consórcio de veículos leves registrou um crescimento de 21,9%, em comparação com o mesmo período de 2024. Ao todo, R$ 21,89 bilhões de créditos foram comercializados. A modalidade permite a aquisição de automóveis novos e seminovos em todo território nacional.

José Climério Silva de Souza, diretor-executivo do Consórcio Nacional Bancorbrás, destaca que para quem está planejando comprar ou trocar de carro, o consórcio é uma opção de investimento planejado. "A modalidade é uma forma de os clientes evitarem o pagamento das altas taxas de juros cobradas nos financiamentos”, afirma. "Ela permite que o consumidor adquira o veículo novo ou seminovo de forma organizada ao escolher uma carta de crédito de acordo com o seu poder de compra".

Entre os critérios de escolha dos clientes pela modalidade estão os valores atrativos das parcelas, não pagar juros e a facilidade de compra do bem. “No Consórcio Nacional Bancorbrás oferecemos a oportunidade de o cliente aderir ao consórcio pagando meia parcela onde, após a contemplação, passa a pagar pelo remanescente, podendo ainda abater a diferença do crédito ou do lance e manter a mesma parcela inicial, assim o cliente tem um fôlego em seu orçamento enquanto não dispõe do bem”.

O diretor também explica que, além dos sorteios mensais, os clientes também podem ser contemplados a partir da oferta de lances livres e fixos, podendo ainda utilizar o lance embutido. "É uma forma de potencializar a oferta sem tirar dinheiro do bolso, já que o valor ofertado é descontado da própria carta de crédito", comenta. “Na modalidade de lance lixo, por exemplo, o valor do lance ofertado pode ser igual ao valor que pode ser embutido do crédito” diz José Climério.



A prestação no consórcio é constituída pelo fundo comum, pela taxa de administração e por um fundo de reserva. O reajuste do consórcio de veículos ocorre anualmente de acordo com o Índice Geral de Preços do Mercado (IGP-M/FGV).