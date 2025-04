Steve Lucas, Diretor Executivo da Boomi, lança novo livro: Impacto Digital - O Elemento Humano da Transformação Impulsionada por IA

Boomi, líder em integração e automação inteligente, anunciou hoje o lançamento do livro Impacto Digital - O Elemento Humano da Transformação Impulsionada por IA (Wiley), um novo e ousado livro do Presidente e Diretor Executivo da Boomi, Steve Lucas. Nele, Lucas apresenta argumentos convincentes para um problema sobre o qual poucos líderes empresariais estão falando: a revolução da IA ??está condenada a estagnar, a menos que primeiro consertemos a infraestrutura digital quebrada que a sustenta.

Este comunicado de imprensa inclui multimédia. Veja o comunicado completo aqui: https://www.businesswire.com/news/home/20250415609031/pt/

Boomi CEO Steve Lucas Releases New Book: Digital Impact — The Human Element of AI-Driven Transformation

Com quase 30 anos de liderança em empresas como Adobe, SAP, Salesforce e Marketo, Lucas compartilha um manual em primeira mão para lidar com a crise da fragmentação digital (sistemas desatualizados, dados desconectados e arquiteturas caóticas) que ameaçam prejudicar a IA empresarial.

"A IA é tão inteligente como os sistemas e dados em que atua", disse Lucas. "No momento, a maioria das empresas está tentando construir arranha-céus de IA na areia. Mas com a estratégia de integração certa, que coloque as pessoas em primeiro lugar, podemos transformar o caos digital em um catalisador para a inovação, a sustentabilidade e o progresso humano."

Apresentando entrevistas exclusivas com líderes empresariais e um prefácio sobre a próxima era da IA, Impacto Digital oferece um roteiro para criar ambientes digitais conectados, inteligentes e centrados no ser humano. O livro apresenta a "Missão do Impacto Digital" de Lucas, uma nova estrutura de liderança que insta diretores executivos a liderar a transformação de cima para baixo, corrigir a fragmentação primeiro e priorizar tecnologias que capacitem pessoas.

Elogios a Impacto Digital de pessoas brilhantes do mundo empresarial incluem:

"Cada setor, cada empresa, cada fluxo de trabalho está sendo reinventado com a IA. As organizações enfrentam a tarefa monumental de abraçar a oportunidade neste momento transformador. Impacto Digital fornece um modelo para navegar na revolução da IA."

— Bill McDermott, Diretor Executivo da ServiceNow

"Adotar a IA agora é essencial para empresas que buscam uma mudança gradual na produtividade. Impacto Digital obriga você a rejeitar o medo do desconhecido e transformar a IA em um de seus ativos comerciais mais transformadores."

— Carl Eschenbach, Diretor Executivo da Workday

"As pessoas ainda não entendem o quão importante será a integração de sistemas e dados para o sucesso na era da IA. Impacto Digital irá ajudar você a deixar seus concorrentes para trás."

— Betsy Atkins, Ex-Presidente e Diretora Executiva da Clear Standards, Inc.

"Os negócios, bem como os esportes, precisam de um plano de jogo inovador para se manteràfrente dos competidores. Impacto Digital fornece exemplos do mundo real e conselhos práticos sobre como você pode vencer seu jogo."

— Jonathan Becher, Presidente da San Jose Sharks Sports & Entertainment

Impacto Digital também explora estudos de caso convincentes, desde bancos que modernizam sistemas de dados legados até empresas internacionais de logística que criam inteligência de cadeias de fornecimento em tempo real e organizações sem fins lucrativos usando tecnologia conectada para impulsionar mudanças.

Disponível hoje, Impacto Digital - O Elemento Humano da Transformação Impulsionada por IA é uma leitura obrigatória para qualquer líder que queira liberar todo o poder da IA ??ao construir uma base digital mais inteligente e conectada, concebida com pessoas e tendo propósito no centro.

Para saber mais, acesse:www.boomi.com/digitalimpact

Sobre a Boomi

A Boomi, líder em integração e automação inteligente, ajuda organizações em todo o mundo a automatizar e otimizar processos críticos para obter resultados comerciais com mais rapidez. Aproveitando recursos avançados de IA, a Plataforma Empresarial Boomi conecta sistemas e gerencia fluxos de dados perfeitamente com gestão de APIs, integração, gerenciamento de dados e orquestração de IA em uma solução integrada. Com mais de 23.000 clientes ao redor do mundo e uma rede em rápida expansão com mais de 800 parceiros, a Boomi está revolucionando o modo como empresas de todos os portes atingem a agilidade empresarial e a excelência operacional. Descubra mais em boomi.com.

© 2025 Boomi, LP. A Boomi, o logotipo "B" e a Boomiverse são marcas registradas da Boomi, LP ou suas subsidiárias ou afiliadas. Todos os direitos reservados. Outros nomes ou marcas podem ser as marcas registradas de seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250415609031/pt/

Mídia:

Kristen Walker | (415) 613-8320 | kristenwalker@boomi.com

David Wolpert | (972) 743-8477 | david@fortierpr.com