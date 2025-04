The LYCRA Company pré-estreia a fibra LYCRA® EcoMade bioderivada na Kingpins Amsterdam

A The LYCRA Company, líder global no desenvolvimento de fibra inovadora e sustentável e soluções tecnológicas para o setor de vestuários, anunciou hoje que pré-estreará a sua fibra LYCRA® EcoMade bioderivada na Kingpins Amsterdam de 16 a 17 de abril. A empresa apresentará amostras de jeans contendo quantidades de sementes de seu elastano renovável no seu estande na Área Azul 11. Também oferecerá aos visitantes uma experiência de realidade virtual totalmente imersiva que explorará a jornada dos produtos do campoàfibra.

Programada para ser lançada comercialmente mais tarde neste ano, a fibra LYCRA® EcoMade bioderivada com QIRA® será obtida de milho em grão de Iowa, renovável anualmente, oferecendo transparência da origem da matéria-prima e uma solução sustentável para ajudar a reduzir o impacto ambiental dos vestuários. Essa fibra inovadora, composta de 70% de teor renovável, tem o potencial de reduzir a pegada de carbono da fibra LYCRA® em até 44%*, apresentando o desempenho equivalente da fibra LYCRA® original. É um substituto direto que não requer reengenharia de tecidos, processos ou padrões dos vestuários.

"Nossos clientes e seus consumidores estão cada vez mais buscando produtos que não só atendem aos padrões de alto desempenho, como também se alinham com seus valores de sustentabilidade", afirmou Arnaud Ruffin, vice-presidente de marcas e varejo da The LYCRA Company. "A fibra LYCRA® EcoMade bioderivada representa um significativo passo adiante no que diz respeito a fornecer soluções sustentáveis sem comprometer a qualidade, e estamos entusiasmados de compartilhar essa fibra inovadora com a indústria de jeans na Kingpins Amsterdam".

O projeto "7 estilos por 7 dias" na Kingpins mostra como o jeans com elastano feito com a fibra LYCRA® EcoMade bioderivada pode transformar os guarda-roupas masculinos e femininos durante a semana, garantindo conforto, caimento e modelagem duradouros ao passo em que reduz o impacto ambiental. Essa exposição é uma colaboração entre a The LYCRA Company e a Diamond Denim, parte do Sapphire Group sediado no Paquistão, e ajuda a acelerar as jornadas de ambas as empresas rumoàdescarbonização. Estará em exibição no estande de cada empresa.

A ORTA, fabricante de jeans da Turquia, também apresentará amostras feitas com a fibra LYCRA® EcoMade bioderivada e algodão regenerativo em seu estande. De acordo com Sebla Onder, gerente de marketing e sustentabilidade da ORTA, a resposta entusiasmada do mercado frenteàsua coleção-cápsula lançada no final de 2024 lhe dá esperanças de que o setor está genuinamente pronto para uma mudança significativa. "Estamos entusiasmados que o Citizens of Humanity Group, um dos nossos parceiros de marca premium mais respeitados, obteve este tecido sustentável para a sua marca AGOLDE e prevemos, com empolgação, a reação do consumidor quanto a essa coleção nos próximos meses. Também estamos na expectativa de que novas e sólidas colaborações de marca surjam com essa parceria incrível", afirmou ela.

A tecnologia de jeans LYCRA FitSense®, que estreou na Kingpins Amsterdam em abril do ano passado, será apresentada novamente neste ano. Essa solução inovadora e patenteada oferece um caimento personalizado para vários tipos de corpos por meio da incorporação de zonas de moldagem discretas e direcionadas, permitindo que os estilistas selecionem áreas específicas de moldagem, suporte e elevação. Isso ajuda os consumidores a se sentir mais confiantes e confortáveis em seus jeans. Com base nessa inovação, a SPANX® deu um grande passo na evolução do caimento dos jeans com o lançamento bem-sucedido do primeiro programa comercial do mundo com o jeans SPANXsculpt™ ReDefine em janeiro.

Pelo quarto ano consecutivo, a marca LYCRA® fez parceria com a House of Denim Foundation e os alunos da Jean School para montar a exibição "Estique-se #4: os jeans do futuro, criados pela geração Z". Cada designer-aluno em destaque exibirá um modelo em jeans com tecidos inovadores com o suporte das tecnologias da The LYCRA Company, incluindo a fibra COOLMAX® EcoMade.

Acesse a página do evento para obter detalhes da exibição e mais informações sobre os produtos.

*Estimativa da avaliação do ciclo de vida da triagem do design cradle to gate para a instalação manufatureira da fibra LYCRA® em junho de 2022, realizada pela Ramboll Americas Engineering Solutions, Inc.

Sobre a The LYCRA Company

A The LYCRA Company é fornecedora líder mundial de soluções tecnológicas e de fibras aos setores de vestuário e cuidados pessoais, comprometida com proporcionar produtos sustentáveis feitos com ingredientes reciclados, renováveis, pré e pós-consumo, que reduzem o desperdício e ajudam a preparar o terreno para a circularidade. Sediada em Wilmington, Delaware, Estados Unidos, é proprietária das marcas LYCRA®, LYCRA HyFit®, LYCRA® T400®, COOLMAX®, THERMOLITE®, ELASPAN®, SUPPLEX® e TACTEL®. A The LYCRA Company agrega valor aos produtos dos seus clientes oferecendo inovações exclusivas que satisfazem a necessidade do consumidor por conforto e desempenho duradouros. Saiba mais em lycra.com.

LYCRA® e COOLMAX® são marcas registradas The LYCRA Company.

