Barrichello lança coleção de roupas com sua assinatura

No universo das corridas, a maior atração é a velocidade. Mas, nos bastidores dos autódromos e nas arquibancadas, um outro elemento cresce a cada temporada: a moda no automobilismo, que se transformou em uma linguagem própria.

Em 2025, esse universo ganhou um novo capítulo com a colaboração entre a SOFTSWISS, Rubens Barrichello e a marca italiana Sparco. Lançada durante a SiGMA Americas, a coleção exclusiva busca celebrar não apenas a carreira de um dos maiores heróis brasileiros das pistas, mas também o valor cultural que o automobilismo carrega no país.

Desde as provas de Fórmula 1 até as provas regionais em solo brasileiro, os uniformes, capacetes e macacões, além de equipamento técnico, funcionam como a identidade de cada piloto. E sendo parceira de Rubens Barrichello há mais de três décadas, a Sparco buscou acompanhar os atletas na moda e nas pistas.

Hoje, essa herança segue em peças de vestuário que carregam o número 111, marcando a trajetória de Barrichello. Mais do que um detalhe gráfico, o número se tornou amuleto, assinatura e agora, item de moda. Com a assinatura pessoal de Rubens, cada peça da nova coleção mistura passado, presente e futuro. O que antes era visto apenas nos boxes e paddocks, agora invade o streetwear.

Essa conexão entre moda e automobilismo tem outros nomes: Lewis Hamilton, sete vezes campeão mundial, é um dos maiores representantes desse encontro, com sua colaboração contínua com a Tommy Hilfiger. Já o tricampeão mundial Ayrton Senna é homenageado até hoje por marcas como a TAG Heuer, que lançou diversas edições de relógios inspiradas na trajetória do piloto brasileiro.

Outros exemplos reforçam essa simbiose: a Puma e sua parceria de longa data com escuderias como Ferrari; a Hugo Boss, que durante anos foi fornecedora oficial dos ternos da McLaren.

A SOFTSWISS traz à coleção sua filosofia de inovação. Sob o slogan "Engineered for Success", a empresa reafirma que tecnologia e estilo podem — e devem — andar lado a lado.

“A Sparco esteve comigo em cada curva. Não é apenas um logo — é um símbolo de confiabilidade comprovado pela velocidade”, completa Rubens Barrichello, Diretor Não Executivo da SOFTSWISS na América Latina.

Website: http://softswiss.com