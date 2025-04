BRSuper Internet recebe reconhecimento máximo novamente

A BrSuper Internet foi eleita pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) como o provedor de internet fixa com os clientes mais satisfeitos do Brasil em 2024. Com uma nota de 8,65 no Índice de Satisfação Geral (ISG), a empresa se destacou na 10ª edição da Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida, consolidando sua posição como líder no setor.



A empresa, sediada em Pará de Minas (MG), superou sua própria marca anterior (nota 8,26 em 2023), demonstrando um crescimento contínuo no atendimento e na busca pela entrega de serviços de alta qualidade. “Este resultado mostra que estamos alcançando o objetivo de estar cada vez mais perto de cada cliente”, ressalta Amarildo Oliveira, CEO da BrSuper.



Os resultados da pesquisa permitem aos consumidores conhecer, por Unidade da federação, a satisfação e a percepção de qualidade dos consumidores, por prestadora e por serviço.



No âmbito da satisfação, é realizado o cálculo do Índice de Satisfação Geral (ISG), que também integra a composição do selo de qualidade atribuído pela Agência às prestadoras, conforme o modelo RQUAL.



Já na dimensão da qualidade, são examinados aspectos como a excelência das informações fornecidas ao consumidor, o desempenho dos serviços, o atendimento telefônico (digital e presencial) e a cobrança ou recarga dos serviços contratados pelo cliente.



Investimentos em qualidade e inovação



A conquista da BrSuper é fruto de investimentos estratégicos em infraestrutura, tecnologia e atendimento ao cliente. De acordo com o CTO Emilio Martins, a empresa tem se dedicado a aprimorar a experiência dos usuários, implementando soluções com objetivo de garantir conectividade estável e eficiente, mesmo em áreas remotas.



“Gerimos nossas operações de perto. Embora seja uma tarefa complexa, precisamos ser eficientes para entregar a solução que nossos clientes necessitam. Nos ocupamos de fazer o básico bem-feito. Além disso, aplicamos tecnologia em atendimento, mas com empatia e cuidado, para proporcionar um suporte humanizado e eficiente”, destaca.



Impacto da pesquisa



A Pesquisa de Satisfação e Qualidade Percebida é realizada anualmente e avalia diversos aspectos dos serviços de telecomunicações, incluindo internet fixa, telefonia móvel e TV por assinatura.



Com o reconhecimento da Anatel, a empresa reafirma seu compromisso em continuar investindo na melhoria de seus serviços e na satisfação de seus clientes para manter sua posição de destaque no mercado, oferecendo soluções que atendam às necessidades dos consumidores e promovam a inclusão digital em todo o Brasil. “O foco sempre é o cliente, conseguir uma boa posição no ranking é a consequência”.



Amarildo Oliveira também enfatizou o papel das avaliações realizadas pela agência como um estímulo para o aperfeiçoamento contínuo. “Uma avaliação que nos coloca à prova nos desafia a melhorar ainda mais. As auditorias da Anatel identificam pontos de melhoria, e isso nos motiva a continuar e ampliar o investimento no desenvolvimento humano, estrutural e tecnológico”.



Para Alexandre Guimarães, diretor de operações da marca, os aspectos que mais geram satisfação aos consumidores estão atrelados à qualidade da conexão, além de um atendimento humanizado, ágil e acessível. “A confiança do cliente aumenta muito quando há transparência na comunicação e quando o serviço entrega realmente um bom custo-benefício. Esses fatores, combinados, são decisivos na percepção positiva do cliente”.



Projeções para 2025



Com crescimento orgânico acima do esperado, o CEO da BrSuper atribui grande parte desse número à fidelidade de seus clientes. “Nossos consumidores são, verdadeiramente, o nosso grande time comercial ao indicar a marca para um amigo ou parente”.



Ele também ressalta a importância das aquisições estratégicas como parte do plano de expansão responsável da empresa: “Aliado a este crescimento, seguimos com nosso ritmo de aquisições responsáveis por outras operações. Entendemos, justamente na aquisição, a nossa contribuição para a transformação da prestação de serviço de internet e tecnologia no Brasil”, finaliza Oliveira.



Para saber mais, basta acessar: http://www.brsuper.com.br