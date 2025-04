Busca por transplante capilar cresce no Brasil

Impulsionado por avanços tecnológicos e uma crescente preocupação com a estética e o bem-estar, o transplante capilar tem se consolidado como uma solução para milhões de brasileiros que enfrentam problemas de calvície. Historicamente, países como Turquia e Estados Unidos lideraram este mercado. No entanto, o Brasil tem se posicionado como um forte concorrente, combinando técnicas modernas, profissionais altamente qualificados e uma infraestrutura de ponta.



Um estudo recente realizado pela Associação Brasileira de Cirurgia da Restauração Capilar (ABCRC) aponta que 80% dos pacientes buscam o procedimento devido à calvície genética, sendo 90% homens, majoritariamente entre 30 e 39 anos. Já entre as mulheres, 50% têm de 40 a 49 anos. A pesquisa mostra ainda que mais de 6.000 procedimentos foram realizados no país em 2022.



De acordo com o Dr. Eduardo Moreira, cirurgião especializado em transplante capilar, o dado evidencia não apenas uma preocupação estética, mas também gera um impacto significativo na autoestima e saúde emocional dos indivíduos. “A alopecia afeta pessoas de diversas idades e gêneros, tornando essencial o desenvolvimento de abordagens personalizadas e eficazes”.



Para o especialista, o Brasil tem se destacado no cenário global, especialmente em comparação com Turquia e EUA. “Embora o primeiro seja conhecido pelo preço acessível e o segundo por suas tecnologias avançadas, o Brasil tem oferecido excelência técnica e um atendimento personalizado. Com um investimento crescente em pesquisa e inovação, o Brasil se posiciona como um dos líderes em transplante capilar, atraindo pacientes de todo o mundo em busca de resultados excepcionais e cuidados de qualidade”, avalia.



O país também tem se destacado no mercado global, especialmente pela adoção de tecnologias inovadoras e pela busca de resultados naturais. Segundo o médico, a técnica Follicular Unit Extraction (FUE) já é amplamente considerada a melhor opção para transplante capilar em todos os aspectos. “Nesse método, os folículos capilares são extraídos individualmente do couro cabeludo, resultando em um tempo de recuperação mais rápido e cicatrizes quase imperceptíveis, proporcionando aos pacientes uma experiência menos invasiva”.



A tecnologia tem contribuído significativamente para os transplantes capilares, melhorando a precisão e a eficácia dos procedimentos. Ferramentas como planejamento 3D e a inteligência artificial têm ajudado os profissionais a identificar as melhores áreas doadoras e a criar resultados personalizados. Além de equipamentos avançados, como micro-motores e sistemas robotizados, que otimizam a extração de folículos na técnica FUE, resultando em cicatrizes mínimas e maior taxa de sobrevivência dos enxertos.



“No entanto, é importante ressaltar que, apesar dessas inovações, a habilidade e a técnica do cirurgião continuam sendo fundamentais para o sucesso do procedimento. A experiência do profissional é primordial para garantir resultados estéticos naturais e personalizados. Assim, enquanto a tecnologia melhora o processo, a expertise do cirurgião permanece insubstituível na realização de um transplante capilar bem-sucedido”, afirma Dr. Eduardo Moreira.



Cuidados no pré e pós-operatório



Para garantir o sucesso do transplante capilar, é essencial que o paciente siga as recomendações médicas. “No pré-operatório é importante evitar medicamentos que possam interferir na coagulação, como anti-inflamatórios e anticoagulantes, além de suspender o consumo de álcool e tabaco, já que essas substâncias podem comprometer a cicatrização”, ressalta o especialista.



No pós-operatório, Dr. Eduardo Moreira sugere que o paciente evite atividades físicas intensas e a exposição ao sol e à água do mar. “Também é recomendado dormir com a cabeça elevada nas primeiras noites para reduzir o inchaço e facilitar a cicatrização. Manter uma alimentação equilibrada e hidratação adequada também é essencial para promover a recuperação. Seguir esses cuidados rigorosamente contribui para resultados satisfatórios e duradouros”.



Mercado paralelo gera preocupações



Embora o setor siga em expansão, conforme levantamento da Mordor Intelligence que projeta que o mercado global de restauração capilar atinja US$ 10,61 bilhões até 2029, um dado significativo mostrado pela ABCRC revela que 12% dos médicos associados ao órgão disseram ter tratado pacientes que necessitavam de reparo de cirurgia anterior feita por profissionais não habilitados ou clínicas clandestinas.



A pesquisa aponta ainda que, desses pacientes, 15% tiveram que refazer o procedimento. Para o médico especialista, ao buscar um transplante capilar é imprescindível que o paciente adote algumas precauções para garantir a segurança do procedimento. “Em primeiro lugar, é fundamental confirmar que o cirurgião é devidamente credenciado e possui experiência específica em transplante capilar”.



“Além disso, o paciente deve investigar a reputação da clínica, buscando feedback de outros pacientes e garantindo que a instituição esteja registrada e em conformidade com as normas de saúde pertinentes. Outro aspecto crucial é evitar a escolha do procedimento apenas com base no preço, pois essa abordagem pode resultar em armadilhas. Essas etapas são fundamentais para minimizar riscos e garantir resultados satisfatórios e duradouros”, finaliza.



