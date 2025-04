Olímpia impulsiona turismo com investimento em tecnologia

A estância turística de Olímpia, reconhecida como a “Orlando brasileira” por seus parques aquáticos com águas termais – entre os maiores do mundo –, fortalece sua vocação turística com a adoção da plataforma de gestão turística da govtech Destinos Inteligentes, que disponibiliza um aplicativo mobile gratuito e um website reunindo toda a oferta turística do município.



“Nossa gestão tem o compromisso de usar a tecnologia para impulsionar o turismo, que é o grande motor da economia de Olímpia. Com a chegada do aeroporto regional, surgem novas oportunidades de expansão, e contar com uma plataforma inteligente nos permite acessar dados atualizados para orientar melhor os investimentos, captar novos negócios e colocar na mão do turista todas as opções que nossa cidade oferece”, destaca Geninho Zuliani, prefeito de Olímpia.



Com a nova ferramenta, turistas e moradores encontram informações centralizadas sobre a rede hoteleira, os parques Thermas dos Laranjais e Hot Beach, além de diversas opções gastronômicas e passeios como o Vale dos Dinossauros, o Museu de Cera e o Museu de Gelo. O aplicativo disponível gratuitamente para iOS e Android também traz detalhes sobre o comércio local, serviços, guias e agências de turismo, além do artesanato da cidade.



Nos eventos, um dos grandes destaques de Olímpia é seu reconhecimento como Capital do Folclore, com o Festival do Folclore, que acontece anualmente e reúne manifestações culturais de todo o Brasil. Agora, toda essa agenda poderá ser acompanhada na nova plataforma digital.



Gestão pública com dados estratégicos



Além de melhorar a experiência dos visitantes, a tecnologia da Destinos Inteligentes oferece à Prefeitura de Olímpia, por meio da Secretaria de Turismo e Eventos, dados estratégicos da economia do turista. A plataforma permite monitorar leitos disponíveis, empregos diretos e indiretos, mapa de calor da atividade turística e pesquisas de demanda, oferecendo informações para a gestão pública direcionar investimentos e captar novos negócios para manter o turismo como uma atividade pujante na cidade, na região e no estado.



Para Beto Puttini, secretário de Turismo de Olímpia, a parceria com a Destinos Inteligentes será fundamental para o crescimento sustentável do setor: “Com essa tecnologia, temos acesso imediato a dados estratégicos sobre o turismo de Olímpia, o que nos permite tomar decisões mais assertivas para fortalecer o setor. Além disso, a plataforma nos ajuda a promover com ainda mais eficiência nosso rico calendário de eventos e todos os atrativos que fazem de Olímpia um dos destinos mais procurados do Brasil, garantindo que turistas e moradores tenham acesso fácil a toda essa oferta”.



Inovação no turismo



A Destinos Inteligentes é uma govtech especializada em soluções para o setor turístico, presente em seis estados e mais de 70 cidades brasileiras. A startup já foi acelerada pelo EmbraturLab, venceu o prêmio Turistech Hub e participa de eventos internacionais junto com a Embratur, como o Web Summit Lisboa, um dos maiores encontros de inovação do mundo.



Para Edimar Martins, CEO da Destinos Inteligentes, atuar em Olímpia reforça a missão da empresa de impulsionar destinos turísticos brasileiros por meio da tecnologia: “Trabalhar com um dos destinos que mais crescem no Brasil é uma grande oportunidade. Nossa plataforma ajudará Olímpia a otimizar sua gestão turística e a oferecer uma experiência ainda melhor para turistas e moradores”.



Dessa forma, Olímpia se consolida ainda mais como um dos principais destinos turísticos do Brasil, agora com inteligência de dados e tecnologia para aprimorar sua oferta turística e manter o ritmo acelerado de crescimento.



Mais informações no website e app de Olímpia: https://www.destinosinteligentes.tur.br/qrcode/sp/olimpia/index.html

