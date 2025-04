InfinitePay gera economia de R$ 2 bilhões para seus clientes

Ao transformar celular em maquininha de cartão, a InfinitePay, ecossistema de soluções financeiras da CloudWalk, gerou uma economia de R$ 2 bilhões para os clientes em 2024. A conta foi feita a partir do volume de maquininhas que deixaram de ser compradas por empreendedores adeptos da tecnologia Tap To Pay, que transforma smartphones com NFC em terminais de pagamento.

Ainda em 2023, a InfinitePay foi uma das primeiras a oferecer a solução para smartphones Android e a plataforma escolhida pela Apple para lançar o Tap to Pay no iPhone. Hoje, boa parte dos comerciantes e "prosumers" (pessoas que vendem ocasionalmente) da base da InfinitePay aceita pagamentos diretamente no aplicativo sem a necessidade de um equipamento adicional.

Nos últimos dois anos, a InfinitePay lançou produtos dentro da sua plataforma, como Loja Online, Link de Pagamento e Conta PJ. Com essas ferramentas, empreendedores contam com recursos que se complementam, ajudam a prevenir inadimplência e controle de fluxo de caixa.

Para quem busca empreender no segmento digital, há outras ferramentas tecnológicas:

: a prática envolve manter perfis profissionais atualizados, compartilhar conteúdo relevante, engajar ativamente com o público e construir uma rede de contatos; Mensagens automatizadas para cobranças: lembretes de pagamento programados ajudam empreendedores a manter um melhor controle financeiro.

