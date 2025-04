Prova Nacional Docente é antecipada para outubro

O Ministério da Educação (MEC) antecipou para outubro de 2025 a primeira edição da Prova Nacional Docente (PND), exame criado para melhorar a qualidade da formação, estimular a realização de concursos públicos e incentivar o aumento de professores nas redes públicas de ensino. A iniciativa faz parte do Programa Mais Professores para o Brasil e poderá ser utilizada por redes públicas de ensino como critério exclusivo ou complementar na seleção de docentes para a educação básica. As redes estaduais e municipais têm até o dia 17 de abril para aderir à PND. As inscrições, por sua vez, devem ocorrer a partir de junho.

O professor William Dornela, sócio-diretor do preparatório Os Pedagógicos, explica os benefícios da iniciativa. “Com a PND, há uma padronização nacional dos conteúdos e da aplicação da prova, o que facilita para os candidatos, que não precisarão estudar conteúdos diferentes conforme o local da seleção. Além disso, a padronização proporciona um processo seletivo mais uniforme e reduz os riscos de suspensões ou cancelamentos de concursos, algo comum em seleções municipais que não seguem normas estabelecidas, como a previsão de cotas. Outra vantagem é a periodicidade: enquanto os estados levam, em média, cinco anos para realizar um concurso e os municípios, sete anos e meio, a PND será aplicada anualmente”.

De acordo com o professor William, o novo modelo de seleção pode ainda reduzir desigualdades regionais na contratação de docentes. “Muitos locais enfrentam defasagem de professores, e a PND anual permitirá que estados e municípios que aderirem ao modelo tenham um fluxo contínuo de novos profissionais, ajudando a suprir essa necessidade”, explica.

Preparação para a PND

Para se preparar para a prova, Dornela orienta basear os estudos nas Diretrizes Curriculares do Curso de Graduação do Conselho Nacional de Educação. “A prova deve seguir um modelo semelhante ao do ENADE das Licenciaturas, mesclando legislação atual e situações práticas. Quem já estuda para concursos estaduais e municipais deve sair na frente, pois o conteúdo estudado pode ser aproveitado. Além disso, os graduandos também poderão participar em igualdade de condições”, ressalta o sócio-diretor dOs Pedagógicos.

O preparatório já adaptou seus cursos para essa nova seleção. “Como a PND tem um formato diferente dos concursos tradicionais, criamos uma nova matriz de cursos e estamos aprimorando nossa didática para preparar os candidatos de forma assertiva”, conclui o professor William.

