Cashback 2.0 auxilia o engajamento do consumidor

O conceito de cashback tem passado por uma transformação no Brasil. De um simples retorno financeiro, tornou-se uma estratégia de fidelização e engajamento. Segundo o portal Novo Varejo, o modelo vem sendo amplamente adotado por empresas para reter clientes e gerar valor competitivo.



Com isso, empresas de diversos segmentos têm investido em abordagens mais inovadoras, combinando o cashback com programas de recompensas, gamificação e marketplaces de benefícios. O Banco Inter, por exemplo, oferece um marketplace integrado ao seu aplicativo com cashback em diversas categorias de produtos e serviços, funcionando como uma plataforma de engajamento e fidelização dos seus clientes.

Essa nova fase do modelo, chamada de Cashback 2.0, está centrada na personalização da jornada do consumidor, e na criação de vínculos mais duradouros entre marcas e clientes.



O movimento resultou na criação de soluções tecnológicas, entre elas a GETMORE, startup fundada em 2015 por Edgar Scherer - atual CEO da LiHai, que pivotou seu modelo de negócios para atender a essa nova demanda e se estabeleceu no mercado financeiro e varejista.



Em 2017, antes mesmo do banco Inter, a GETMORE recebeu um investimento relevante ao participar do programa Shark Tank Brasil. Esse aporte possibilitou a pivotagem do modelo de negócio, resultando na transição para o segmento bancário por meio de um marketplace de cashback no modelo B2B2C — lançando no mesmo ano a solução para o Banco Next. O sucesso dessa nova abordagem despertou tanto interesse que, a própria empresa Méliuz — concorrente de mercado — propôs a aquisição da GETMORE.

Ampliação de marca e novos projetos

Também foi reconhecida com prêmios como o Santander X Global Award e participou de programas de aceleração, entre eles Cubo Itaú, Liga Ventures e Visa, que possibilitaram conexões com mentores e oportunidades junto a grandes players do mercado. Com contratos estabelecidos junto a bancos, a empresa expandiu sua rede de contatos, atraindo marcas interessadas não apenas no cashback, mas no desenvolvimento de programas personalizados que integrassem fidelização e uma jornada gamificada.

Após a marca Next — banco digital do Bradesco — adotar a solução, instituições como o próprio Bradesco, Credicard e Itaú também integraram o marketplace, consolidando a presença da GETMORE no setor.



Com a expansão, a empresa ampliou sua estrutura e fortaleceu a equipe de desenvolvimento, permitindo o aprimoramento das soluções tecnológicas e a ampliação do alcance no mercado.



A adoção do cashback como estratégia de fidelização, chamou a atenção de empresas de diversos segmentos. A GETMORE participou do desenvolvimento de soluções personalizadas para marcas como Unilever, Riachuelo, Carrefour e BRF, combinando cashback, gamificação e personalização para fortalecer a relação com os consumidores.



No caso da Unilever, a iniciativa Lever Up foi estruturada para impulsionar um e-commerce B2B voltado para pequenos comerciantes. A estratégia adotada permitiu que a participação desse canal no faturamento da empresa aumentasse significativamente. Já na parceria com a Riachuelo, a GETMORE desenvolveu uma solução omnichannel integrada, viabilizando a utilização do cashback acumulado em diversos canais de venda.



Aquisição e novo posicionamento



Com a consolidação no setor bancário, a startup passou a integrar o ecossistema do Will Bank, que adquiriu a empresa como parte de sua estratégia de expansão. Essa movimentação permitiu a incorporação do marketplace de cashback ao banco digital, ampliando sua capacidade de engajamento e retenção de clientes.

“Tínhamos no roadmap o objetivo de fazer um marketplace porque queremos estar em todos os lugares que o nosso cliente precise de nós e, hoje, 40% das nossas transações são feitas on-line”, afirma Felipe Félix, fundador do Will Bank. Esse posicionamento reforçava a necessidade de uma solução robusta e escalável, capaz de integrar fidelização, cashback e marketplace de forma estratégica.



Após esse período de transição, a necessidade de inovação no mercado de fidelização levou ao surgimento da LiHai, uma plataforma que propõe novas soluções para a gestão e personalização de programas de engajamento. A concepção foi tomada por Edgar Scherer, um dos fundadores da GETMORE, em colaboração aos stakeholders que já atuavam na antiga empresa.



O surgimento da LiHai e a evolução da fidelização



Com um modelo flexível e baseado em dados, a LiHai foi desenvolvida para oferecer recursos que permitem a criação de campanhas segmentadas em tempo real, testes de regras de negócio e otimização de desempenho. A plataforma também apresenta integração com sistemas como SAP e Shopify, proporcionando resgates personalizados e soluções escaláveis.



Com a evolução das estratégias de engajamento e retenção, a personalização e a integração multicanal se tornam elementos importantes no setor. A LiHai foi desenvolvida com o objetivo de atender essa demanda, disponibilizando funcionalidades voltadas à personalização de programas de engajamento, e à integração com diferentes canais de relacionamento.

Website: https://lihai.com.br/