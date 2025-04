Brasil forma 1ª turma superior em Acupuntura pelo MEC

A Faculdade EBRAMEC celebrou no dia 23 de março de 2025, a primeira Colação de Grau da Graduação em Acupuntura no Brasil, um marco histórico para a Medicina Chinesa no país. A cerimônia, realizada no auditório da instituição em São Paulo, reuniu formandos, professores, autoridades e convidados especiais para celebrar a conquista inédita.

O curso de Graduação em Acupuntura da Faculdade EBRAMEC foi autorizado pelo Ministério da Educação (MEC) em 2021, lançado durante a celebração dos 20 anos da instituição. Apesar dos desafios impostos pela pandemia da covid-19, a primeira turma iniciou suas atividades acadêmicas em 2022. Esta colação de grau representa a concretização de um marco pioneiro no cenário da Medicina Chinesa no Brasil.

A Acupuntura, uma das principais modalidades da Medicina Chinesa, é uma prática milenar que busca promover a saúde e o bem-estar através da estimulação de pontos específicos do corpo. Reconhecida e incentivada pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e inserida no Sistema Único de Saúde (SUS) como uma das Práticas Integrativas e Complementares (PICs), a Acupuntura tem ganhado cada vez mais espaço no mundo, com crescente número de profissionais e pacientes em busca de seus benefícios.

A cerimônia foi marcada por discursos, acompanhados de manifestações por parte dos presentes e homenagens aos professores e colaboradores que contribuíram para a formação dos novos acupunturistas. O evento também contou com a presença do Prof. Dr. Xie Dong Ming, convidado especial diretamente da China, que enalteceu a importância da Medicina Chinesa para a saúde e bem-estar da população.

Entre as autoridades presentes, destacaram-se o Prof. Dr. Reginaldo Filho, PhD, Diretor-Geral, Coordenador do Curso, 1º brasileiro com Doutorado em Acupuntura pela Universidade de Medicina Chinesa de Shandong e Membro do Comitê Executivo da Federação Mundial de Acupuntura e Moxabustão (WFCMS) e da Federação Mundial de Acupuntura e Moxabustão (WFAS); a Profª Dra. Vanessa Ruotulo, Coordenadora dos Cursos de Graduação; e as professoras Profª Esp. Simone Felix e Profª Ma. Aline Toffoli, homenageadas pelas turmas do período manhã e noturno, respectivamente, e as paraninfas das turmas, Profª Dr. Eliane Endo e Profª Esp. Fabiana Conte, também foram homenageadas.

A cerimônia também foi marcada por homenagens especiais aos formandos, que receberam mensagens de reconhecimento do Presidente do Conselho Nacional de Autorregulamentação da Acupuntura (CNAA), Dr. Alexander Assunção, e cartas de congratulações da Federação Mundial de Acupuntura e Moxabustão (WFAS) e da Federação Mundial de Medicina Chinesa (WFCMS), entidades com atuação internacional na área da Medicina Chinesa e ligadas à Organização Mundial da Saúde (OMS). As homenagens ressaltaram a importância da formação dos novos profissionais para o fortalecimento e a valorização da Acupuntura e da Medicina Chinesa no Brasil e no mundo.

Em seu discurso, o Prof. Dr. Reginaldo Filho, PhD, ressaltou a importância da conquista para a Faculdade EBRAMEC e para a comunidade da Acupuntura e Medicina Chinesa no Brasil: "Pela 1ª vez na história, celebramos a Graduação em Acupuntura em um curso autorizado oficialmente pelo Ministério da Educação do Brasil".

A Profª Dra. Vanessa Ruotulo, Coordenadora dos Cursos de Graduação, expressou sua gratidão aos formandos e a todos que contribuíram para a realização do curso: "E uma coisa nós podemos ter certeza: vocês fizeram parte da história da Faculdade e nós fizemos parte da história da vida de vocês".

Dr. Reginaldo Filho, complementa: "No Brasil, a Acupuntura é cada dia mais aceita, praticada e beneficia a população nas mãos de diferentes profissionais. A busca pela regulamentação da profissão de acupunturista é uma pauta importante para a categoria, visando garantir a qualidade dos serviços prestados e a segurança dos pacientes. A formatura da primeira turma de Graduação em Acupuntura autorizada pelo MEC representa um avanço nesse sentido, impulsionando o reconhecimento e a valorização da Acupuntura no país, os novos profissionais estão preparados para atuar com excelência e ética, contribuindo para a promoção da saúde e bem-estar da população".

Durante a cerimônia, foram expressos agradecimentos aos professores, familiares, amigos e à Faculdade EBRAMEC, reconhecendo o apoio fundamental para a realização desse sonho. No discurso de formatura, a aluna Beatriz Cremasco mencionou o aprendizado obtido ao longo do curso e a participação do corpo docente na formação da turma.

Com a formatura da primeira turma de Graduação em Acupuntura, a Faculdade EBRAMEC reafirma seu compromisso com o ensino de excelência e com a valorização da Medicina Chinesa no Brasil.

Website: http://www.ebramec.edu.br