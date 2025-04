ABRH-PR promove evento com o tema "A Liderança no Dia a Dia das Organizações"

Para debater o papel das lideranças e suas implicações no ambiente corporativo, a Associação Brasileira de Recursos Humanos do Paraná (ABRH-PR) realizará, no dia 29 de abril (terça-feira), às 18h30, a primeira edição de 2025 do Boa Noite RH.

O evento acontecerá na Associação Comercial do Paraná (Rua XV de Novembro, 621) e tem como proposta fomentar a troca de experiências sobre os desafios da liderança nas empresas. O painel “Liderança no dia a dia das Organizações” contará com a participação de Samira Porto Moro (executiva e facilitadora do processo de desenvolvimento humano e expansão da consciência), Renata Reissmann (psicóloga com especialização em Coaching Executivo Empresarial e Mentoring) e Isabela Martins Sena (psicóloga e administradora com MBA em Gestão Estratégica de Pessoas). A mediação ficará por conta de Vera Mattos, vice-presidente da ABRH-PR.

“O Boa Noite RH reunirá as diretoras para uma conversa sobre como os líderes estão lidando com os desafios atuais dentro de suas organizações. A ideia é gerar insights e promover um ambiente de aprendizado colaborativo e descontraído. Elas compartilharão suas experiências e estratégias para uma liderança eficaz em um mercado cada vez mais dinâmico e desafiador”, explica Vera Mattos.

Reflexão e troca de informações

A vice-presidente da ABRH-PR destaca que o evento será um espaço para reflexão e troca de boas práticas sobre como a liderança se expressa diariamente nas organizações e como pode ser aprimorada para gerar mais engajamento, produtividade e resultados. Entre os aspectos que serão discutidos, Vera Mattos aponta: comunicação clara e eficiente, tomada de decisão ágil e consciente, engajamento e motivação, segurança psicológica, exemplo e credibilidade, gestão de conflitos, adaptação e inovação, e o desenvolvimento dos colaboradores na busca da alta performance.

O evento da ABRH-PR tem por objetivo proporcionar insights valiosos para líderes e gestores que desejam aprimorar seu impacto no dia a dia das empresas.



Serviço: Boa Noite RH – A Liderança no dia a dia das Organizações

Data: 29 de abril de 2025

Horário: 18h30 às 21h30

Local: Associação Comercial do Paraná (Rua XV de Novembro, 621, Centro – Curitiba – PR)

Inscrições em: https://www.sympla.com.br/evento/boa-noite-rh-a-lideranca-no-dia-a-dia-das-organizacoes/2896385

Website: https://abrh-pr.org.br/