Vedacit apresenta lançamentos na Feicon 2025

A Vedacit apresenta sua nova identidade visual durante a FEICON 2025, que está sendo realizada de 8 a 11 de abril, em São Paulo (SP). A nova proposta se conecta com o conceito “Paz pra toda obra”, criado pela marca para reforçar a confiança dos brasileiros na Vedacit quando o tema é vedação e impermeabilização.

A nova identidade visual foi desenvolvida a partir de uma escuta ativa do mercado, envolvendo pedreiros, balconistas e profissionais do setor, com o objetivo de facilitar também o entendimento de cada produto, tornando a escolha dos produtos mais intuitiva no ponto de venda.

Agora, cada categoria de produto possui uma cor específica, permitindo que o lojista e o profissional da construção identifiquem rapidamente a solução adequada para cada etapa da obra, encontrem o produto com facilidade e compreendam seus benefícios de forma imediata.

“As novas embalagens da Vedacit foram concebidas posicionando o profissional da construção civil no centro da comunicação. Queremos facilitar o trabalho desses profissionais, oferecendo soluções que os ajudem a ser mais eficientes, reduzir retrabalho e entregar um serviço impecável”, diz ele.

Ainda como parte das novidades que serão apresentadas na feira, a Vedacit anuncia o retorno de marcas consagradas, trazendo de volta produtos como FrioAsfalto e Carbolástico. Esse retorno visa valorizar a tradição e a relevância dessas marcas.

Além dessas novidades, a Vedacit também vai apresentar uma seleção de novos produtos que vão completar ainda mais o portfólio de impermeabilizantes.

O primeiro deles é na linha do Acquella com uma nova resina impermeabilizante cristalina que revoluciona a impermeabilização por ser completamente transparente após sua aplicação. O produto forma uma barreira resistente à água, protegendo superfícies sem alterar sua aparência. “O produto permite uso em diversos substratos”, afirma Vitor Cybis, executivo de marketing da Vedacit.

Já na linha Vedatop chega a Argamassa Elástica. É um produto voltado para áreas sujeitas a movimentação estrutural, como banheiros, piscinas e estruturas subterrâneas.

Os visitantes da FEICON 2025 podem conferir demonstrações e tirar dúvidas com especialistas da marca no estande da empresa.

Website: http://www.vedacit.com.br