Moda festa: loja Villa Paris chega a São Paulo

A Villa Paris, loja de aluguel de vestidos de festa, irá inaugurar uma nova sede na cidade de São Paulo (SP), no dia 12 de abril, no bairro Panamby. De acordo com Juliet Torres, CEO da Villa Paris, após uma ampla pesquisa de mercado, a empresa identificou que o bairro paulistano é carente no segmento de moda festa.

“Acreditamos que estar presente na capital paulista fortalecerá a imagem da loja, trazendo crescimento e visibilidade”, explica.

A especialista afirma ainda que, nos primeiros meses de funcionamento da nova unidade, o foco será entender o perfil da mulher paulista, oferecendo uma consultoria personalizada para auxiliar na escolha dos vestidos e, assim, fortalecer a marca, com objetivo de tornar a Villa Paris uma referência em moda festa na cidade.

Segundo Juliet, a expansão promete um aumento significativo no faturamento. “A ideia é aproveitar o potencial econômico de São Paulo e o grande fluxo de eventos que demandam vestidos especiais. A capital é um dos maiores centros de moda e consumo do Brasil, oferecendo um público amplo e diversificado, o que aumenta as oportunidades de crescimento”, analisa.

Ainda de acordo com a CEO, a expansão da loja em Salvador inspirou a equipe a levar a experiência para mais pessoas. “Agora estaremos em São Paulo, com o mesmo objetivo em oferecer variedade, elegância e um atendimento exclusivo para tornar cada celebração ainda mais especial. Na nova loja, as clientes poderão encontrar uma experiência de locação com opções de diferentes tamanhos, bordados e pedrarias de luxo”, informa.

Origem da marca

A primeira loja da Villa Paris foi inaugurada em 2012, em Salvador (BA), e surgiu de uma necessidade pessoal de Juliet. “Quando tive um evento especial, não encontrei um vestido que fosse realmente bonito e à altura da ocasião. Foi então que percebi que o mercado de moda festa em Salvador precisava de uma loja com mais opções”, relembra.

Com mais de uma década de atuação, a loja tem como principal objetivo a criação de um ambiente sofisticado e acolhedor, com foco em oferecer uma experiência personalizada. O público abrange formandas, madrinhas, debutantes, mães de noivos, aniversariantes, entre outros.

Outro ponto importante, segundo a CEO, é a conexão direta entre a locação de vestidos de festa e a sustentabilidade, principalmente em relação à moda circular. “Em vez de comprar um vestido novo para cada evento, as pessoas podem alugar peças, o que ajuda a reduzir a demanda por produção de novos itens e o consumo excessivo de recursos naturais. Isso contribui para minimizar o impacto ambiental da indústria têxtil, que é uma das mais poluentes do mundo”, finaliza.

A nova loja da Villa Paris estará localizada na Rua Doutor José Gustavo Bush, número 475, no bairro Panamby, e funcionará de segunda a sexta-feira (das 10h às 18h) e aos sábados, das 10h às 15h. Neste início, o atendimento será realizado com agendamento prévio.

Para mais informações, basta acessar: https://www.instagram.com/villaparissp/ I https://www.instagram.com/villaparisfesta/