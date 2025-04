Associação Rede Conceito realiza 2º Congresso Mais Conteúdo

A Associação Rede Conceito realizou, em 3 de abril de 2025, a segunda edição do Congresso Mais Conteúdo no Bourbon Santos Convention Hotel, em Santos (SP). O evento foi exclusivo para associados e profissionais cadastrados na Rede e contou com a participação de mais de 300 convidados do setor de arquitetura, design e negócios criativos da Baixada Santista.

A programação incluiu palestras sobre transformações globais, posicionamento profissional e gestão de negócios. A curadoria foi realizada por Flávia Mardegan, gestora da Rede Conceito, que também abriu o evento com a palestra "Game Changer – A Mudança de Jogo: Tendências Globais 2025", abordando mudanças no cenário econômico e seu impacto no Brasil.

Teresa Cristina Charotta, diretora do IBEVAR e coordenadora da FIA – Labfin.Provar, apresentou a palestra "Como a Gestão Empresarial Pode Alavancar os Resultados de Escritórios de Arquitetura", relacionando conceitos de governança, gestão de pessoas e planejamento estratégico à rotina dos profissionais.

Anderson Zanchin, professor universitário e fundador da Marca Integrada Desenvolvimento Pessoal, ministrou a palestra "Como o Marketing Pessoal Pode Potencializar a Reputação e Atrair Projetos", abordando estratégias para atuação no mercado.

Durante o almoço promovido pela Rede Conceito, os participantes tiveram a oportunidade de ampliar contatos e trocar experiências.

No período da tarde, Daniel Spinelli, autor de "A Potência da Liderança Consciente", apresentou a palestra "O Futuro da Liderança", tratando das mudanças nas práticas de liderança.

Fernando Seabra, investidor-anjo e mentor de startups, apresentou "O Futuro da Inovação é Humano", abordando o papel da colaboração e da criatividade na inovação empresarial.

O evento reuniu profissionais do setor de arquitetura e decoração do litoral paulista. A Rede Conceito organizou a iniciativa como parte de suas atividades voltadas ao conhecimento e à formação de conexões no setor.

A Rede Conceito é uma associação sem fins lucrativos, fundada em 2021, com o objetivo de reunir lojistas, especificadores e profissionais do setor. Suas atividades incluem encontros, mentorias e capacitações.

Serviço:

2º Congresso Mais Conteúdo – Rede Conceito

Data: 3 de abril de 2025

Local: Bourbon Santos Convention Hotel – Av. Mal. Floriano Peixoto, 42 – Gonzaga, Santos - SP

Evento exclusivo para associados e profissionais cadastrados

Assessoria de imprensa: Teka | (13) 99743-6948

Website: https://www.instagram.com/redeconceito/