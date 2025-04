Legaltech Loy Legal anuncia Fred Ferraz como seu novo sócio

A revolução digital no universo jurídico não começou recentemente, e Fred Ferraz é um dos nomes mais associados a esse movimento no Brasil. Desde os anos 2000, quando a tecnologia era vista com certa desconfiança pelos profissionais do Direito, Fred já liderava projetos que abriram caminho para o surgimento das legaltechs no país.

Como empreendedor e especialista em tecnologia jurídica, Fred foi um dos pioneiros da transformação digital nos escritórios de advocacia, atuando diretamente no desenvolvimento de soluções que impactaram milhares de profissionais em todo o Brasil.

Sua entrada como CVO (Chief Visionary Officer) e sócio da Loy Legal marca um novo capítulo tanto para a empresa quanto para o mercado jurídico. O encontro entre Fred e a Loy representa a união de duas trajetórias complementares, com o objetivo de transformar a advocacia brasileira por meio de tecnologia prática, estratégica e acessível.

Fred comenta: “Quando encontrei a Loy, vi não apenas uma tecnologia com grande potencial, mas uma equipe comprometida com o futuro do setor jurídico. O que se traduz na sinergia de poder revolucionar a forma como os advogados atuam mais uma vez. Juntos, queremos levar a advocacia a um nível de eficiência que parecia inimaginável.”

A empresa já vinha se consolidando no mercado de automações jurídicas e inteligências artificiais aplicada ao Direito. A chegada de Fred reforça essa identidade e amplia a visão estratégica da empresa para os próximos anos.

Fred traz a experiência de quem ajudou a formar o ecossistema de legaltechs no Brasil e encontra na Loy Legal uma empresa se concretizando com agilidade e liberdade para criar soluções cada vez mais inteligentes, integradas e escaláveis.

Para Fred, produtos como o Kortex são apenas o início de uma nova era de possibilidades no setor jurídico, e a Loy é o ambiente propício para essa transformação ganhar velocidade e escala.

“A tecnologia só tem valor real quando melhora a vida do advogado na prática. Na Loy, encontrei um time que pensa o produto com essa mentalidade. Aqui, inovação não é para o futuro distante — é para agora.”

Com a entrada de Fred Ferraz, a Loy Legal amplia sua visão de mercado e reforça seu compromisso com a construção do futuro da advocacia brasileira, mantendo sempre sua essência: confiança, eficiência e impacto real no dia a dia dos profissionais jurídicos.

A jornada da Loy Legal segue, agora mais forte e mais ambiciosa, com a experiência de quem fez história e a ousadia de quem ainda está escrevendo os próximos capítulos da transformação jurídica no país.

Website: https://loylegal.com/