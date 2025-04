IBRI: programa TOP está com inscrições abertas até 30 de maio de 2025

O Instituto Brasileiro de Relações com Investidores (IBRI) apoia o Programa TOP de Formação de Professores, realizado pelo Comitê Consultivo de Educação da Comissão de Valores Mobiliários (CVM). A edição deste ano chega com novidades, sendo que as duas principais mudanças são a inclusão de turmas híbridas (presencial e on-line) e a possibilidade de participação de professores de ensino médio e técnico. As inscrições são gratuitas e estão abertas até 30 de maio de 2025.

Professores vinculados a instituições de ensino de nível médio, técnico ou superior (graduação ou pós-graduação), que lecionam, ou tenham lecionado nos últimos dois anos, disciplinas relacionadas ao Mercado de Capitais e Educação Financeira podem se inscrever para os dois cursos disponíveis:

Programa TOP XXVII (14/07/2025 a 18/07/2025)

Programa TOP V - Planejamento Financeiro Pessoal (21/07/2025 a 23/07/2025)

Serão disponibilizadas 50 vagas presenciais e 50 vagas on-line para cada um dos cursos.

O que é o Programa TOP

O Programa TOP de Treinamento de Professores é um curso promovido semestralmente, com duração normal de cinco dias, voltado para a atualização de docentes que lecionam disciplinas relacionadas ao mercado de capitais.

Além da oportunidade para se informar sobre novidades e novas tecnologias, o curso permite aliar à teoria financeira aquela visão prática de operadores e instituições, que nem sempre pode ser obtida quando não há contato permanente com o mercado.

O intuito do programa é apoiar o desenvolvimento de projetos que contribuam para promover melhores padrões de educação financeira da população, objetivando o desenvolvimento do mercado de valores mobiliários e impactando professores e alunos para que se tornem agentes da transformação.

O Programa TOP é uma iniciativa do Comitê Consultivo de Educação da CVM, que, além da Autarquia, é composto pelas seguintes instituições: ABRASCA, ABVCAP, ANBIMA, ANCORD, APIMEC, ABCRIPTO, B3, IBGC, IBRI e Planejar.

Para conhecer a Série Livros TOP, disponível, de forma gratuita, no Portal do Investidor.

Confira o regulamento do Programa TOP 2025.

As inscrições estão abertas até 30 de maio de 2025.

Website: http://www.ibri.com.br