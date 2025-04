Emprego: Acelen abre 33 vagas no setor agronômico em Montes

A Acelen Renováveis, empresa voltada à produção de biocombustíveis a partir da macaúba, anuncia a abertura de 33 vagas de emprego na cidade, com oportunidades para operador(a) de produção, auxiliar agronômico e assistente administrativo. As vagas são para trabalhar no Acelen Agripark – o Centro de Inovação Tecnológica Agroindustrial que está sendo construído na região.

“Além da geração de empregos e da valorização da mão de obra de Montes Claros, as vagas representam uma oportunidade para acelerar carreiras e contribuir com a transição energética, que é estratégica para o futuro do Brasil”, destaca Priscila Medeiros, gerente de Recursos Humanos da Acelen Renováveis.

O processo seletivo está sendo realizado somente na plataforma Recrut-AI. Os requisitos são: assistente administrativo, Ensino Médio completo, e auxiliar agronômico, Ensino Fundamental completo. Além disso, é necessário ter mais de 18 anos, apresentar Certificado de Reservista (para candidatos do sexo masculino), residir em Montes Claros (MG) e ter disponibilidade para trabalhar em áreas rurais. Experiência com atividades como plantio, colheita e manutenção de maquinário agrícola serão diferenciais no processo seletivo.

Os interessados devem se candidatar gratuitamente até o dia 11 de abril pelo site Acelen.Jobs. Basta selecionar a vaga de interesse e seguir as instruções. É possível se candidatar a mais de uma vaga, desde que o candidato atenda aos requisitos exigidos. Os aprovados no processo serão convocados para exame admissional, conforme a necessidade de contratação.

Sobre o Acelen Agripark

O Centro de Inovação Tecnológica Agroindustrial - Acelen Agripark, em Montes Claros (MG), terá investimento total de R$ 314 milhões, sendo R$ 258 milhões financiados via Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). O local será fundamental para o desenvolvimento do projeto com a germinação e produção de sementes e mudas, que será feita com métodos sustentáveis na gestão ambiental, no cultivo e no processamento da macaúba. Construído em uma área de 138 hectares, dos quais 59 hectares serão destinados a experimentos (com oito áreas experimentais e uma de controle), o Acelen Agripark terá capacidade de germinar 1,7 milhão de sementes por mês e produzir 10,5 milhões de mudas por ano.

Sobre Acelen Renováveis

Acelen Renováveis é uma empresa de energia renovável da Mubadala Capital, uma companhia global de gestão de ativos com sede em Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos, criada para participar ativamente na transição energética global. Para saber mais, basta acessar: https://www.acelenrenovaveis.com.br/.

Sobre Acelen

A Acelen foi criada para ser uma empresa de energia de Mubadala Capital com o propósito de atuar como um player relevante da transição energética. Em três anos na Bahia, ao assumir a gestão da Refinaria de Mataripe, implementou o programa de modernização da refinaria, com foco na segurança e automação, ampliando a confiabilidade, eficiência, capacidade e diversificação produtiva, melhorando índices ambientais, eficiência hídrica e energética. Reforçando o compromisso com o meio ambiente, em julho de 2024, anunciou uma joint venture para construção de complexo solar de 161MW no semiárido baiano. Atualmente, a empresa desenvolve o projeto de combustíveis renováveis do país para produção de SAF e HVO, a partir da macaúba.

Website: https://www.acelenrenovaveis.com.br/