Férias & Co. promove webinar gratuito sobre NR-1 e benefício

As diretrizes de segurança e saúde no trabalho são fundamentais para o bem-estar dos colaboradores e a eficiência das empresas. A Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), estabelecida pelo Ministério do Trabalho e Previdência, entra em vigor em maio e define diretrizes gerais para a segurança e saúde no trabalho. A aplicação da norma pode ser potencializada pelo uso estratégico de benefícios corporativos, que promovem bem-estar e ajudam as empresas a se manterem em conformidade.

Para debater esse tema, no dia 23/04, às 11h00, o Férias & Co. promoverá o webinar "NR-1: como os benefícios podem ser aliados das empresas". O evento on-line e 100% gratuito contará com a participação de grandes especialistas do setor, com insights sobre as atualizações da NR-1 e o papel dos benefícios na segurança e no bem-estar organizacional.

Os convidados desta edição incluem Suzie Clavery, CHRO Latam da TotalPass e autora do livro Isso é Employer Branding; Bruno Carone, fundador do Férias & Co. e especialista em inovação e negócios; e Caio Infante, vice-presidente regional da Radancy e cofundador da Employer Branding Brasil.

"Os benefícios corporativos podem ser grandes aliados na implementação da NR-1, ajudando as empresas a criar ambientes mais seguros e colaborativos. No webinar, vamos explorar estratégias para tornar esse processo mais eficaz", destaca Carone.

Serviço:

Webinar – "NR-1: como os benefícios podem ser aliados das empresas" Horário: 11h00

Formato: On-line

Inscrições gratuitas no site: https://descubra.ferias.co/webinar-passaporte-rh-nr1-e-beneficios#inscricao-form

Website: https://www.linkedin.com/company/ferias-co/