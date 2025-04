Compositora mineira cria projeto com 100 músicas em 100 dias

Natural de São Sebastião do Maranhão (MG) e residente em Montes Claros, a cantora, compositora, instrumentista e roteirista Nara Jorge iniciou um projeto musical com cronograma diário e produção contínua: compor e publicar 100 canções em 100 dias consecutivos. A ação, que teve início em 2025, tem como objetivo ampliar sua presença digital e alcançar 100 mil seguidores nas redes sociais por meio da entrega constante de conteúdos inéditos.

O projeto já teve 50% de sua meta alcançada, com canções lançadas em plataformas digitais e redes sociais. As composições não seguem um gênero musical único. Segundo a artista, a proposta é manter a liberdade criativa e transitar entre temas e estilos variados, de acordo com o que é vivido e sentido no processo.

“Quero me abrir ao novo, ao que chega com a respiração do dia. Esse projeto é um grande laboratório de emoções e histórias que não cabem em um único estilo”, afirma a artista.

Entre as músicas já divulgadas, duas se destacaram pela recepção do público: “Prazer, Sou Minas Gerais”, que homenageia a cultura mineira, e “Coragem”, cujo trecho “a vida vai achando um jeito de sorrir de volta ao que você faz” tem sido amplamente compartilhado nas redes. Segundo levantamento feito a partir do monitoramento de interações nas publicações da artista e de compartilhamentos no Instagram e TikTok, essas duas composições obtiveram maior engajamento nos primeiros 50 dias do projeto.

O acompanhamento do projeto é feito de forma transparente, com a publicação diária das músicas e dos bastidores do processo criativo. A artista compartilha trechos de composições, vídeos em estúdio e registros do cotidiano, aproximando o público da construção artística.

Nara Jorge iniciou sua trajetória musical na infância, cantando na Igreja. Na adolescência, passou a se apresentar em bares e eventos culturais na cidade de Montes Claros. Em 2015, lançou seu primeiro álbum autoral, “Mais que um segundo”, com 12 faixas. Ao longo da carreira, recebeu premiações em festivais como o SESI Música (MG, 2016) e o Canta Aí e FUCA (PR, 2019).

Nos últimos anos, lançou novos trabalhos, incluindo os singles “Alguma coisa mais importa?”, “Nosso mundo”, “Um pouco mais” e “Ano inteiro”, todos em 2023. Em 2024, apresentou o EP “Meu Mundo”, com quatro faixas que exploram diferentes fases de um relacionamento afetivo.

Com experiência também como roteirista e diretora de projetos audiovisuais, a artista busca expandir sua atuação criativa para além da música, com colaborações em projetos de outras regiões do país. Até o momento, seus conteúdos autorais somam mais de 300 mil visualizações em plataformas e redes.

“O que me motiva é a possibilidade de conectar minha vivência com as pessoas por meio da música. Cada canção é um ponto de contato com alguém que está vivendo algo parecido ou buscando uma palavra que acolha”, destaca Nara.

O projeto das 100 músicas em 100 dias permanece em andamento e pode ser acompanhado pelas redes sociais da artista, que seguem sendo atualizadas diariamente até o cumprimento total da meta. A proposta mantém o foco na valorização da arte autoral feita no interior e na democratização da produção cultural independente.

Website: https://www.instagram.com/narajorgeoficial/