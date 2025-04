Vedacit lança na Feicon 2025 inteligência artificial para impermeabilização

A Vedacit lança na Feicon 2025 seu novo canal de atendimento, um WhatsApp com IA que será atendido pelo seu especialista digital, o Val. A Feira começou no dia 8 de abril e vai até o dia 11.

A inteligência artificial da marca tem o objetivo de garantir uma experiência fluida e personalizada para os profissionais da construção e parceiros de negócios.

O Val é um especialista alimentado por IA, projetado para fornecer suporte abrangente, desde responder a perguntas sobre produtos e oferecer orientação técnica, até recomendar soluções e compartilhar informações sobre programas de treinamento e eventos. Aproveitando modelos de aprendizado de máquina de ponta, ele é capaz de interpretar perguntas de forma contextualizada, aprender com interações anteriores e melhorar continuamente a qualidade de suas respostas.

Segundo Vitor Cybis, executivo de marketing da empresa, a principal característica desta IA é identificar necessidades específicas dos clientes – como, por exemplo, avaliar a foto de uma parede com infiltração e recomendar o produto adequado para a resolução do problema. “Além disso, as mensagens podem ser enviadas por texto, áudio ou foto, garantindo uma experiência fluida e personalizada”.

“Com esta solução, a Vedacit pretende criar novas formas de interação com os profissionais da construção civil”, sinaliza Cybis. No estande da Vedacit, os visitantes poderão conferir uma demonstração.

Alinhado com o conceito “Paz pra Toda Obra”, da Vedacit, o novo canal de relacionamento foi desenvolvido com foco na interação com clientes e profissionais da construção civil. O canal funciona 24 horas por dia, sete dias por semana, por meio do WhatsApp.

Website: http://www.vedacit.com.br