ContourGlobal inaugura a maior usina solar com armazenamento em baterias da América Latina no Chile

O Diretor Executivo da ContourGlobal, Antonio Cammisecra, e o Subsecretário de Energia, Luis Felipe Ramos, acompanhados pelo Presidente da Coordenadoria Elétrica Nacional, Juan Carlos Olmedo, junto com autoridades locais e representantes do setor elétrico, comemoraram esta semana a entrada em operação da usina de Quillagua, localizada no município de María Elena, na região de Antofagasta.

Quillagua é uma usina solar fotovoltaica de 221 MWp com um sistema de armazenamento em baterias de 1,2 GWh, capaz de fornecer 200 MW por 6,2 horas após o pôr do sol, que a torna a maior usina solar acoplada a um sistema de armazenamento em baterias da América Latina.

Este marco define o estágio final antes do começo da operação comercial nas próximas semanas e do início do cumprimento de seu contrato de compra de energia limpa (PPA) a longo prazo, o que garante o fornecimento de energia solarànoite e envia qualquer excedente ao mercado comercial.

"Temos orgulho de iniciar as operações em Quillagua meses antes do previsto, ao trazer energia solarànoite e compartilhar este momento com nossos parceiros, a comunidade, bem como instituições e autoridades locais," declarou Antonio Cammisecra, Diretor Executivo Global da ContourGlobal.

Quantoàintegração de baterias de longa duração, Cammisecra enfatizou que "é essencial para estabilizar a rede, ao enfrentar o excesso de oferta diurna e os desafios do pico de demanda. Estamos profundamente comprometidos com este país e, além do armazenamento, também explorando oportunidades em energia eólica, diversificando nosso enfoque tecnológica para satisfazer as necessidades energéticas e dinâmicas do Chile."

Quillagua é parte de um empreendimento maior que inclui outra instalação semelhante na região de Tarapacá. Trata-se da usina Victor Jara, com 231 MWp de energia solar fotovoltaica e 1,3 GWh de armazenamento em baterias, a qual estará pronta no segundo semestre do ano, vários meses antes do previsto.

Ambos os projetos, com capacidade total de 452 MWp de energia solar e 2,5 GWh de armazenamento em baterias, foram adquiridos da Grenergy no fim do ano passado pela ContourGlobal, que marca a entrada da empresa com suporte da KKR dos EUA no Chile. Quando estiver totalmente operacional, este portfólio irá gerar cerca de 1.300 GWh ao ano, posicionando a ContourGlobal como uma importante operadora de energia renovável no Chile, país onde a empresa pretende crescer e investir.

Esta inauguração reforça o papel pioneiro do Chile em aproveitar o potencial solar de suas regiões e do deserto do Atacama, a fim de desenvolver sistemas de baterias de armazenamento de energia (BESS) para projetos de armazenamento de energia de longa duração. Ela representa um marco na transição energética do Chile e da América Latina, em linha com a rápida expansão mundial do armazenamento em baterias, que, segundo a AIE (Agência Internacional de Energia), alcançou 70 GW em 2024. Além disto, a combinação de energia solar fotovoltaica com armazenamento já supera outras formas de geração em competitividade, se consolidando como a tecnologia do futuro para um fornecimento de energia mais flexível e econômico.

A realização deste ambicioso projeto solar gerou 313 empregos diretos, envolvendo trabalhadores de seis nacionalidades, e 176 indiretos. Incluiu também a instalação de mais de 452.000 painéis solares, 5.000 rastreadores solares, 267 módulos de armazenamento em baterias, 44 centros de transformação e 90 inversores, que garantiram a criação de quase 20 empregos permanentes para sua operação contínua.

Durante o evento de inauguração, Luis Felipe Ramos, Subsecretário de Energia do Chile, reafirmou as metas de transição energética do país, ao enfatizar a contribuição do projeto Quillagua para chegaràmeta nacional de 2 GW de capacidade de armazenamento até 2030 e 6 GW até 2050.

Detalhes técnicos Quillagua (I e II) Status Em operação Localização Quillagua, município de María Elena, região de Antofagasta Capacidade fotovoltaica instalada 221 MWp Capacidade BESS instalada 200 MW x 6,2 horas Capacidade de armazenamento 1,2 GWh

Sobre a ContourGlobal - A ContourGlobal, uma empresa KKR, é uma Produtora Independente de Energia (IPP) estabelecida que desenvolve, adquire e opera ativos de geração e armazenamento de eletricidade a nível mundial. Após transações recentemente anunciadas, a empresa elevou sua capacidade instalada sob gestão, em desenvolvimento avançado ou em construção, para cerca de 7,8 GW. A presença da empresa agora se estende a 20 países na Europa, África, Ásia, América do Norte e do Sul. Com uma participação atual de quase 50% na capacidade de energias renováveis, incluindo capacidade em construção ou desenvolvimento, a empresa se comprometeu a acelerar a descarbonização de seu portfólio com uma transição sustentável de seu parque térmico, a repotenciação de ativos renováveis ??existentes e o desenvolvimento orgânico de novos projetos de energia renovável. A ContourGlobal possui um histórico de 20 anos de experiência em parcerias com comunidades, instituições e clientes que se beneficiam de seu fornecimento de energia mediante contratos a longo prazo ou PPAs inovadores, junto com soluções de gestão de energia.

