IFF inaugura centro de negócios no México no Tecnoparque

Com o objetivo de fortalecer ainda mais sua capacidade de atender os clientes com inovações de ponta, a IFF (NYSE: IFF) anunciou que consolidará a maior parte de suas operações comerciais no México em um novo centro na Cidade do México, dentro do complexo empresarial Tecnoparque. A mudança terá início imediato com a instalação do Centro Global de Serviços de Negócios, que apóia todas as operações da empresa nos mercados mexicano e latino-americano, e deverá ser concluída até 2026. As novas instalações da IFF têm capacidade para abrigar até 650 colaboradores das áreas de Saúde e Biociências, Fragâncias, Sabores e Ingredientes Alimentares, tornando-se uma das maiores sedes da empresa no mundo.

“A rica herança cultural, as tradições e as experiências sensoriais cativantes do México fazem do local um mercado estratégico em nossa abordagem global de crescimento”, afirmou Erik Fyrwald, diretor executivo da IFF. “Com essa mudança para o novo local, a IFF estará melhor posicionada para conquistar os clientes ao unir o poder da ciência e da criatividade em um único local físico”.

As novas instalações da IFF na Cidade do México estão alinhadas a iniciativas análogas em outros mercados ao redor do mundo, onde a empresa tem estabelecido centros de tecnologia e inovação. Esses centros têm como objetivo reforçar a capacidade da IFF para atender às demandas em constante evolução dos clientes, acelerar o lançamento de produtos no mercado e melhorar a sustentabilidade. A mudança para o Tecnoparque incluirá laboratórios voltadosàcriação de produtos, design, testes, pesquisa e desenvolvimento, e serviços de negócios. Os escritórios também contarão com espaços colaborativos, experiências imersivas exclusivas e áreas de co-criação com os clientes, dando ainda mais condiçõesàIFF de explorar a vibrante cultura, culinária e história do México. Além de atender principalmente ao mercado mexicano, o centro de negócios no Tecnoparque também dará suporte ao desenvolvimento comercial em toda a América Latina e Caribe.

“Atrair, desenvolver e reter os melhores talentos é fundamental para garantir o crescimento sustentável dos negócios”, declarou Deborah Borg, diretora de recursos humanos da IFF. “Nossa nova sede na Cidade do México oferece um ambiente de trabalho dinâmico, com espaços abertos, tecnologia de ponta, acessoànatureza e oportunidades voltadasàsaúde e ao bem-estar dos nossos colaboradores”.

Os novos escritórios da IFF fazem parte do complexo empresarial Tecnoparque, que possui 50.000 metros quadrados de áreas verdes e mais de 600 árvores. O complexo gera energia solar suficiente para suprir sua própria demanda energética e conta com um sistema sofisticado de gestão de água e tratamento responsável de resíduos.

As instalações da IFF em Tlalnepantla, que têm abrigado a trajetória da empresa no México por mais de 60 anos, continuarão operando como um importante centro de produção para as unidades de negócios de Fragância e Sabor.

