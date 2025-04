Semana das Vendas Recorrentes tem mais de 1,5 mil inscritos

A Semana das Vendas Recorrentes, realizada pela PipeRun, reunirá mais de 20 especialistas de grandes empresas para um conteúdo 100% prático sobre vendas. Entre os temas abordados estão estratégias para construir uma operação comercial escalável, com previsibilidade de receita e técnicas comprovadas para aumentar as vendas recorrentes. Com inscrições gratuitas e ainda abertas, o evento, que acontece nos dias 15, 16 e 17 de abril, já conta com mais de 1,5 mil participantes confirmados.

Diferente de eventos teóricos, a imersão traz profissionais de empresas como Oracle, V4 Company Godoy Rosendo & Co e Asaas, que vivem os desafios das vendas no dia a dia, e trarão casos reais, métricas e frameworks aplicáveis. "Nosso foco é entregar conhecimento de alto nível que gere impacto no dia a dia dos profissionais e das empresas, de forma gratuita", explica Fausto Reichert, Chief Revenue Officer (CRO) da PipeRun.

De acordo com Reichert, os painelistas vão abordar técnicas para previsibilidade de vendas, modelos de prospecção, gestão de carteira e retenção de clientes usados por grandes players. “Preparamos o conteúdo para aprofundar três pilares principais: vendas, atendimento e marketing”, afirma.

“Os participantes sairão com planos de ação para reduzir a sazonalidade das vendas recorrentes, aumentar o valor médio dos contratos e a retenção de clientes, além de conhecimento para implementar métricas que antecipam riscos e oportunidades no funil”, acrescenta.

A Semana das Vendas Recorrentes acontece nos dias 15, 16 e 17 de abril. Os talks serão realizados em horários diferentes. “O formato foi pensado para que o público tenha flexibilidade e possa escolher os temas de maior interesse”, justifica Reichert. As inscrições para a Semana das Vendas Recorrentes são gratuitas e ainda podem ser feitas na página do evento, que também traz o cronograma completo e a lista de especialistas confirmados.

Sobre PipeRun – A PipeRun é uma startup especializada em gestão de relacionamento com clientes, criada em 2017. O sistema de CRM da PipeRun apoia a aceleração de vendas de empresas que atuam com vendas consultivas e complexas, com modelos de vendas remotas e canais parceiros, contendo funcionalidades como automação de vendas, calendários de atividades, e-mails, geração de propostas, assinatura eletrônica de documentos e atendimento de vendas multicanais e WhatsApp oficial. Todas as funcionalidades podem ser testadas gratuitamente por 14 dias. Atualmente, a carteira de clientes da startup soma mais de 1.600 empresas e 15.000 vendedores em todo o país.

