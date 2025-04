Busca antecipada por angiologista previne complicações

Identificar precocemente alterações na circulação é essencial para prevenir complicações vasculares que podem comprometer a saúde e a qualidade de vida. Dor, sensação de peso, inchaço, formigamentos, mudanças na coloração da pele e o aparecimento de lesões ou vasinhos são apenas alguns sinais que podem indicar o início de diferentes doenças vasculares. Buscar avaliação com um angiologista — médico especialista nos sistemas venoso, arterial e linfático — permite diagnósticos mais precisos e tratamentos mais eficazes desde os primeiros sintomas.

O angiologista é o profissional capacitado para diagnosticar e tratar doenças como varizes, tromboses, linfedema, doença arterial periférica, feridas crônicas, vasculites e também o lipedema — uma condição pouco conhecida, frequentemente confundida com obesidade ou retenção de líquidos. Segundo a Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular (SBACV), o lipedema é caracterizado pelo acúmulo anormal de gordura nos membros inferiores, causando dor, inchaço, fragilidade capilar e perda de mobilidade. A falta de informação sobre o tema contribui para diagnósticos tardios e tratamentos inadequados.

“Varizes, por exemplo, não são apenas um problema estético. Elas podem evoluir para complicações graves, como trombose venosa profunda e úlceras de difícil cicatrização, comprometendo significativamente a qualidade de vida do paciente”, alerta o Dr. Guilherme Redó, angiologista em Belo Horizonte e sócio da rede Med Varizes. Ele ressalta que os sinais iniciais — como o surgimento de vasinhos ou sensação de peso nas pernas — não devem ser ignorados.

O papel do angiologista vai além do tratamento: ele é fundamental também no diagnóstico preciso, ajudando a diferenciar doenças com sintomas semelhantes e a propor o melhor caminho terapêutico. “O conhecimento técnico do especialista permite identificar corretamente condições como lipedema e linfedema, evitando confusões com outras doenças e iniciando o tratamento adequado mais cedo”, explica o Dr. Redó.

Mesmo quando há necessidade de intervenção cirúrgica, muitos angiologistas possuem formação complementar em cirurgia vascular, ampliando sua capacidade de resolver casos mais complexos. Apesar disso, a prevenção segue sendo o melhor caminho. “Quanto mais cedo identificarmos o problema, mais simples tende a ser a solução”, destaca o Dr. Guilherme Redó, graduado pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG).

Embora muitos pacientes procurem o angiologista principalmente por conta das varizes, o escopo de atuação desse especialista é muito mais amplo, envolvendo diversas doenças que afetam veias, artérias e vasos linfáticos. A Dra. Juliana Pacheco, angiologista e especialista em cirurgia vascular pelo Hospital Madre Teresa, destaca que, apesar de toda essa abrangência, hoje está com foco especial na área da fleboestética — que se dedica ao tratamento estético e funcional das varizes. “As varizes atingem cerca de 38% da população adulta, afetando principalmente mulheres a partir dos 40 anos. É uma condição que tende a se agravar com o tempo, por isso é essencial manter o acompanhamento médico regular”, orienta.

A cultura de só procurar atendimento médico quando o sintoma já é evidente ainda é muito comum entre os brasileiros — e isso vale para diversas áreas da saúde. O Dr. Luiz Henrique Ribeiro, angiologista em Montes Claros e também sócio da rede Med Varizes, reforça a importância de realizar avaliações regulares com especialistas, mesmo sem queixas aparentes. “Infelizmente, muitas pessoas esperam o problema se agravar para buscar ajuda. Mas o ideal é fazer o acompanhamento médico preventivo. No meu caso, como angiologista, vejo isso muito com relação às varizes: o paciente espera acumular anos de sintomas para só então buscar tratamento. Quanto antes o diagnóstico for feito, mais simples e eficaz será a solução”, alerta.

O Dr. Arthur Costa Morais Tavares, angiologista e cirurgião vascular, da rede Med Varizes em Divinópolis (MG) e reforça que, além dos impactos clínicos, o adiamento do tratamento também pode representar um prejuízo financeiro para o paciente. “É muito comum vermos pessoas que passaram anos convivendo com os sintomas e, quando finalmente decidem procurar ajuda, já apresentam um quadro avançado. Isso aumenta o número de sessões necessárias, a complexidade do tratamento e, naturalmente, o custo”, explica. Segundo ele, o ideal é fazer o acompanhamento com o angiologista pelo menos uma vez ao ano — ou até mensalmente, dependendo do caso. “A doença venosa crônica, como as varizes, não tem cura. Quando tratamos uma veia, ela está resolvida, mas outras podem adoecer com o tempo. Por isso o acompanhamento contínuo é essencial para manter a saúde vascular sob controle.”

A Dra. Vanessa Milagres, angiologista em Conselheiro Lafaiete, reforça essa importância do cuidado contínuo. “Quanto mais cedo o paciente chega ao consultório, maior a chance de oferecer soluções modernas, seguras e com excelentes resultados, tanto clínicos quanto estéticos”, conclui.

