Empresa apresenta linha agrícola com defensivos e adjuvantes

Os produtos Gulf Agro atendem às demandas específicas de diferentes culturas, climas e sistemas produtivos. A linha foi desenvolvida para maximizar a produtividade das lavouras, com soluções que protegem os cultivos, mesmo diante de variações climáticas, tipos de solo e desafios fitossanitários.

Cada cultivo impõe exigências específicas de manejo e proteção. O portfólio da Gulf Agro foi pensado para responder a essas variações com soluções adaptadas às distintas necessidades do agronegócio.

Entre os produtos da linha está o Argenfrut RV, um óleo mineral emulsionável de rápida dispersão e faixa estreita, ideal para o controle eficiente de cochonilhas, ácaros, pulgões, moscas e fungos. Indicado para culturas de frutas em geral, café, seringueira e outras e, também, árvores de folhas envelhecidas.

Na categoria de adjuvantes, a Gulf Agro oferece duas soluções: Agefix E8 e OMA. O Agefix E8 é um adjuvante emulsionável formulado com óleo mineral refinado e tensoativos. Melhora a espalhabilidade, aderência e estabilidade da calda, otimizando a eficácia dos defensivos agrícolas. É indicado para culturas como citros, bananas, soja, milho e algodão.

O OMA, por sua vez, é um óleo mineral de alta pureza, composto por hidrocarbonetos parafínicos e cicloparafínicos, desenvolvido para potencializar a ação de defensivos, especialmente fungicidas. Amplamente utilizado no controle da Sigatoka em bananas, apresenta desempenho em aplicações aéreas, tratorizadas e costais.

Todos os produtos da Gulf Agro utilizam ingredientes premium e seguem rigorosamente as normas do Ministério da Agricultura Pecuária do Abastecimento (MAPA). Além disso, contam com o selo de insumo autorizado para cultivos orgânicos, e a empresa é afiliada ao INPEV — reafirmando seu compromisso com a sustentabilidade e o uso responsável no campo.

Com soluções desenvolvidas para os desafios reais da agricultura, a linha Gulf Agro reafirma seu papel no fortalecimento do agronegócio brasileiro.

