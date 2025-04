Keo homenageada com o prêmio America Innovation Award da Fundação Itália-EUA no Parlamento Italiano em Roma, em reconhecimento à sua liderança em fintech e empreendedorismo global.

A Keo World, uma força de liderança em soluções financeiras digitais, recebeu o prestigioso prêmio America Innovation Award pela Fundação Itália-EUA. A homenagem reconhece o impacto positivo da Keo no estímuloàinovação e ao empreendedorismo para além das fronteiras.

Todos os anos, a Fundação Itália-EUA seleciona 300 talentos empreendedores de destaque para receber o prêmio, que reconhece as startups e PMEs mais promissoras que moldam o futuro. A Keo se une a esse grupo diferenciado como um símbolo do progresso tecnológico e do compromisso em capacitar empresas na economia global em evolução.

“Pessoas como eu, um florentino, o nosso CEO Paolo Fidanza, romano, e o diretor de risco Giovanni Calvi, de Milão, têm raízes profundas e vínculos duradouros com o nosso país de origem”, disse Alessandro Ciacchini, diretor-geral da Itália, que recebeu o prêmio em cerimônia realizada no Parlamento italiano em Roma. “Este reconhecimento reforça a nossa missão de criar soluções relevantes e escaláveis que permitam o crescimento de empresas em todo o mundo: o progresso verdadeiro e sustentável é consequência do pensamento transnacional - do compartilhamento de mentes e ideias entre culturas e além das fronteiras.

A Fundação Itália-EUA é uma importante organização sem fins lucrativos que promove o diálogo transatlântico e a cooperação econômica. A Fundação é dirigida por Corrado Maria Daclon, um renomado professor e figura internacional que tem estreitas ligações com a diplomacia e a academia. Sua liderança tem um impacto significativo nos esforços da Fundação para estabelecer uma ponte de inovação entre a Itália e os Estados Unidos.

“Como italiano, sinto-me muito honrado por ser reconhecido no meu país de origem por uma organização cujos valores estão tão intimamente ligados aos meus e aos da nossa empresa”, disse Paolo Fidanza, CEO da Keo World.

A conquista do America Innovation Award posiciona a Keo em um cenário global mais amplo, que abre novas oportunidades para parcerias estratégicas e investimentos internacionais. Isso também reforça a relevância da Keo como disruptora no setor de fintech.

Sobre a Keo

Empresa fintech de rápido crescimento que está revolucionando o comércio B2B com soluções de financiamento e pagamento de estoque totalmente digitais. Com sede em Miami, Flórida, a Keo opera nos Estados Unidos, Canadá e América Latina. A nossa plataforma de pagamento, WORKEO, capacita compradores e fornecedores a acelerarem o crescimento dos negócios por meio de ferramentas financeiras simplificadas e fundamentadas em tecnologia. www.keoworld.com

