Conexões personalizadas surgem como tendência do varejo

O varejo atual pode ser retratado como um território de muita competitividade. Um estudo da Opinion Box com a Octa Desk revela que 87% dos consumidores preferem negócios que oferecem uma experiência marcante e 75% estão dispostos a pagar por este atendimento diferenciado.

Oferecer uma boa experiência ao cliente se tornou o principal diferencial entre as marcas. Pensando nisso, a criação de relações autênticas e personalizadas para os consumidores é o foco de boa parte dos varejistas.

“De uma forma simples, o consumidor está valorizando novamente o que o comércio de bairro sempre apresentou como diferencial”, explica Marcos Saad, sócio-fundador da MEC Malls, que faz a concepção e gestão de strip-malls.

O termo Retail as a Service (RaaS), ou Varejo de Serviços usa estratégias para entender o consumo de cada cliente para oferecer serviços, produtos ou soluções de acordo com suas buscas ou desejos.

Desta forma, a jornada de compra é mais eficiente e a satisfação do consumidor é bem maior. “É o tratamento personalizado do cliente, conhecendo os familiares, chamando-o pelo nome e conhecendo as suas preferências de produtos e serviços”, completa Saad, que também preside o conselho da Associação Brasileira de Strip Malls (ABMalls).

No modelo de Retail as a Service, o protagonismo do varejo volta a ficar com as lojas físicas, com destaque para os strip malls, que permitem essa conexão mais próxima com o cliente.

“Hoje em dia, conseguimos usar esse encantamento gerado pelo comércio de bairro de forma massiva, usando as ferramentas que a tecnologia oferece, incluindo inteligência artificial (IA)”, completa Saad.

Website: https://www.linkedin.com/company/mec-malls