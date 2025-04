CyberArk revela solução inédita de segurança de identidade de máquina para proteger cargas de trabalho em todos os ambientes

A CyberArk (NASDAQ: CYBR), líder global em segurança de identidade, anunciou hoje a disponibilidade da Secure Workload Access Solution da CyberArk,1 que oferece a proteção mais abrangente do setor para todas as identidades não humanas importantes. A solução permitirá que as equipes de segurança obtenham visibilidade e controle sobre todo o ciclo de vida da identidade da máquina, desde a criação e governança até a rotação e renovação automatizadas.

As identidades de máquina se proliferam em arquiteturas nativas da nuvem, incluindo aplicativos, cargas de trabalho e processos automatizados. Ao contrário das soluções que se concentram em tipos singulares de identidade de máquina, a abordagem em camadas da CyberArk permitirá que as organizações apliquem o privilégio mínimo, reduzam os riscos e evitem ataques baseados em credenciais para todas as cargas de trabalho em ambientes híbridos e com várias nuvens.

Além disso, a CyberArk ampliou seus recursos de descoberta e contexto, projetados para ajudar as equipes de segurança a dar os primeiros passos para modernizar a autenticação da carga de trabalho, avaliando, compreendendo e eliminando os riscos vinculados a identidades de máquinas desprotegidas. Esses recursos automatizados ajudam as equipes a gerar um inventário de segredos, certificados e informações sobre seu ambiente, entender o risco de comprometimento vinculado a cada identidade de máquina e priorizar ações de mitigação.

“Cargas de trabalho modernas, em nuvem e efêmeras fazem com que a autenticação seja fragmentada, dificultando o controle de acesso e resultando em uma ampla superfície de ataque não protegida, o que aumenta drasticamente o risco de violações”, disse Kurt Sand, gerente-geral de Segurança de Identidade de Máquinas na CyberArk. “Ataques recentes de grande repercussão destacaram a necessidade urgente de um modelo moderno, centrado na identidade, que imponha identidades universais e exclusivas para cargas de trabalho, ajudando as organizações a proteger com confiança suas cargas de trabalho em todo o seu ambiente híbrido e multinuvem”.

O núcleo da Secure Workload Access Solution é o CyberArk Workload Identity Manager. Este emissor de identidade de máquina leve, distribuído e nativo da nuvem vai além dos sistemas tradicionais de Infraestrutura de Chave Pública (PKI), que não conseguem se dimensionar para atender às necessidades de cargas de trabalho efêmeros na nuvem. A nova solução integrará o Workload Identity Manager com o CyberArk Secrets Manager, permitindo acesso seguro para todas as cargas de trabalhoàmedida que ambientes nativos da nuvem e conteinerizados crescem.

A Secure Workload Access Solution da CyberArk permitirá que cargas de trabalho executadas em ambientes virtualizados sejam automaticamente identificados para acesso a serviços em nuvem e ambientes de provedores de nuvem, protegendo cargas de trabalho dinâmicas e nativos da nuvem, como Kubernetes e service mesh. Ela fornecerá a capacidade de:

Conectar com segurança cargas de trabalho no local e na nuvem em todos os ambientes, com identidades únicas e universais SPIFFE 2 que funcionam com identidades, aplicações, nuvens e serviços SaaS existentes.

únicas e universais SPIFFE que funcionam com identidades, aplicações, nuvens e serviços SaaS existentes. Integrar-se perfeitamente com gerenciamento de segredos para autenticação de chave de API e token de acesso existentes, como também outros segredos.

com gerenciamento de segredos para autenticação de chave de API e token de acesso existentes, como também outros segredos. Descobrir e avaliar riscos em todas as cargas de trabalho, facilitando a detecção de ameaças, a aplicação de políticas de segurança e a prevenção de acesso não autorizado.

Mais informações:

1 A Secure Workload Access Solution da CyberArk está atualmente em fase de disponibilidade antecipada. Um programa de disponibilidade antecipada permite que clientes selecionados tenham acesso a tecnologias antes que elas se tornem amplamente disponíveis.

2 Estrutura de Identidade de Produção Segura para Todos (da sigla em inglês SPIFFE).

Sobre a CyberArk

A CyberArk (NASDAQ: CYBR) é a líder global em segurança de identidade, com a confiança de organizações em todo o mundo para proteger identidades humanas e de máquinas na empresa moderna. A Plataforma de Segurança de Identidade alimentada por IA da CyberArk aplica controles inteligentes de privilégios a cada identidade com prevenção contínua de ameaças, detecção e resposta em todo o ciclo de vida da identidade. Com a CyberArk, as organizações podem reduzir os riscos operacionais e de segurança, permitindo confiança zero e privilégio mínimo com visibilidade completa, capacitando todos os usuários e identidades, incluindo força de trabalho, TI, desenvolvedores e máquinas, para acessar com segurança qualquer recurso, localizado em qualquer lugar, de qualquer lugar. Saiba mais em cyberark.com.

Direitos autorais © 2025 CyberArk Software. Todos os direitos reservados. Todos os outros nomes de marcas, nomes de produtos ou marcas comerciais pertencem a seus respectivos proprietários.

O texto no idioma original deste anúncio é a versão oficial autorizada. As traduções são fornecidas apenas como uma facilidade e devem se referir ao texto no idioma original, que é a única versão do texto que tem efeito legal.

Ver a versão original em businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20250410303288/pt/

Relações com Investidores::

Srinivas Anantha, CFA

CyberArk

617-558-2132

ir@cyberark.com

Assessoria de Mídia:

Rachel Gardner

CyberArk

603-531-7229

press@cyberark.com