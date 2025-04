O polimetilmetacrilato (PMMA), substância sintética amplamente utilizada em procedimentos médicos e estéticos, tem sido alvo de debates recorrentes entre especialistas e profissionais da saúde. Com registro regularizado na Anvisa há cerca de 20 anos, o produto é aprovado para uso em plástica reparadora e outras indicações médicas específicas.

O PMMA é frequentemente confundido com o silicone industrial, o que gera desinformação. Em episódio de podcast voltado à saúde e bem-estar, profissionais como a médica radiologista Dra. Mariana Rinaldi destacaram os riscos relacionados ao uso de substâncias não autorizadas em procedimentos clandestinos, como o silicone automotivo, reforçando a necessidade de distinção entre materiais legalizados e produtos não indicados para uso humano.

Uso do PMMA na medicina

Desde a década de 1930, o PMMA é empregado em diferentes especialidades, como ortopedia, oftalmologia, neurocirurgia, urologia e odontologia, devido à sua estabilidade, biocompatibilidade e durabilidade. Na década de 1980, passou a ser estudado como alternativa para correção volumétrica em tecidos moles, sendo hoje adotado como preenchedor e bioestimulador em procedimentos estéticos.

O cirurgião plástico brasileiro Dr. Almir Nácul foi um dos principais nomes envolvidos no desenvolvimento da chamada Bioplastia, técnica que propõe a aplicação minimamente invasiva de biomateriais, como o PMMA, em planos anatômicos profundos. Dr. Nácul foi, inclusive, homenageado pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul com a Medalha do Mérito Farroupilha por sua contribuição científica.

Iniciativas de esclarecimento e formação

Com o objetivo de ampliar a compreensão sobre o uso legal e seguro do PMMA, empresas e instituições vêm investindo em formação e disponibilização de conteúdo técnico. Um exemplo é a plataforma "Artigotéca sobre PMMA", da distribuidora LRG Med, que organiza materiais científicos e estudos sobre o tema com o apoio de tecnologia de inteligência artificial não-generativa, oferecendo acesso a dados e artigos de referência para seus clientes e profissionais da saúde.

Entre instituições de ensino, a Universidade Metropolitana de Santos (UNIMES) lançou em 2023 (mais de 30 após Dr. Nácul desenvolver a técnica e publicá-la em diversos livros - traduzidos para o inglês, francês e outras línguas) a primeira pós-graduação médica em Bioplastia.

Discussão sobre segurança

De acordo com estudos publicados em periódicos indexados e revisados por pares, o PMMA apresenta baixos índices de complicações quando utilizado por profissionais treinados e em aplicações autorizadas. A diferença entre aplicações seguras e procedimentos inadequados está, muitas vezes, na qualificação do profissional, na procedência do produto e no plano de aplicação.

Com isso, especialistas seguem incentivando o uso consciente e o acesso à informação técnica qualificada para que os profissionais possam tomar decisões baseadas em evidências científicas e regulamentações sanitárias vigentes.

